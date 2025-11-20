Він засуджує атаки Росії.

Повне та безумовне припинення вогню необхідне як перший крок до миру, який підтримуватиме суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України. На цьому наголосив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, коментуючи удар Росії по Тернополю.

На своїй сторінці в Х він наголосив, що рішуче засуджує нічні ракетні та дронові атаки Росії на кілька українських регіонів, внаслідок яких є загиблі, зокрема й діти.

"Це ще раз підкреслює нагальність повного, негайного та безумовного припинення вогню як першого кроку до справедливого, всеохоплюючого та сталого миру, який повністю підтримуватиме суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України", - підкреслив Гутерреш.

Жахливий удар Росії по Тернополю - що відомо

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 19 листопада російські окупанти вкотре вдарили по Україні. Атаковані були переважно західні області, зокрема Тернопільська. Так, у Тернополі було пошкоджено дві житлові 9-поверхівки. Одна з них була зруйнована з 3-го по 9-й поверхи.

Станом на вечір 19 листопада було відомо про 26 загиблих, з них троє дітей. Ще майже сотня людей зазнали травмувань.

Сьогодні, 20 листопада, президент України Володимир Зеленський повідомив, що рятувальники в Тернополі працювали всю ніч. Ще невідомо про місцеперебування 22 людей - їх продовжують шукати.

Водночас на окремих ділянках через сильні руйнування та роздробленість конструкцій працювати можна лише вручну, що ускладнює пошук.

