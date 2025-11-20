Наразі невідома доля 22 людей, їх продовжують шукати.

Поліція показала роботу патрульних після удару російських окупантів по Тернополю. Відповідне відео оприлюднив Олексій Білошицький, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

Він зауважив, що патрульні допомагали рятувальникам евакуйовувати мешканців, забезпечували публічний порядок та безперешкодний рух спецслужб, охороняли територію.

На відео, зокрема видно та чути, як правоохоронці кажуть одне одному, що потрібно витягати людей, що є потерпілі, шукають людей у будинку, закликають їх виходити на вулицю та допомагають їм.

Водночас президент України Володимир Зеленський наголосив, що рятувальники всю ніч працювали в Тернополі. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

"Невідомо про місцеперебування 22 людей - їх пошук продовжується. До робіт залучено понад 230 рятувальників із дев’яти регіонів України. На окремих ділянках можна працювати лише вручну через сильні руйнування і роздробленість конструкцій. Це ускладнює пошук", - зауважив він і нагадав, що наразі відомо про 26 загиблих, серед яких троє дітей.

Атака Росії на Тернопіль

В ніч на 19 листопада Росія вчергове вдарила по Україні. Атаковані були переважно західні області – Львівська, Івано-Франківська та Тернопільська. У Тернополі було пошкоджено дві житлові 9-поверхівки. В одній з них сталося руйнування з 3-го по 9-й поверхи.

Станом на вечір 19 листопада було відомо про 26 загиблих, з них троє – діти. Майже сотня – травмовані.

В одній з багатоповерхівок вщент вигоріло два підʼїзди. За інформацією очільника МВС Ігоря Клименка, полумʼя зайнялося миттєво та вогневою хвилею накрило будинок. Мешканці намагалися вистрибувати з вікон. 19 людей загинули від вогню.

Також повідомлялось про 26 зниклих безвісти у зруйнованому будинку.

19-21 листопада оголошено Днями жалоби за загиблими.

