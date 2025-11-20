Крім того, сервіс планує примусово позначати нейромережеві ролики.

TikTok почав тестувати новий інструмент, який дає змогу керувати кількістю ШІ-контенту в стрічці. Це окремий повзунок у налаштуваннях тематичної видачі. З його допомогою можна вказати, хочеться бачити більше або, навпаки, менше матеріалів, створених генеративними моделями.

Щоб такий контроль працював, платформі потрібно точніше визначати, які відео створені за допомогою штучного інтелекту. Тому компанія вводить ще один захід: почне автоматично додавати невидимі водяні знаки до всього контенту, створеного, наприклад, через редактор на базі ШІ.

Під мітку також потраплять будь-які ролики, завантажені з відкритими метаданими, які вказують на ШІ-природу ролика. Навіть якщо автор оригінального ролика видалить водяний знак умовної Sora, TikTok все одно його позначить.

Відео дня

Функція водяного знака і поліпшене визначення ШІ-контенту впроваджуватимуться найближчими тижнями. Що стосується нового повзунка в налаштуваннях стрічки, він поки що запускається в тестовому режимі і доступний обмеженому числу користувачів.

Раніше експерт розповів, як відрізнити нейромережеве відео від реального. Користувачі вже навчилися прибирати водяний знак Sora, тому розпізнати ШІ стає все складніше.

Вас також можуть зацікавити новини: