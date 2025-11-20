Відключення електроенергії створюють додатковий тиск на ціни і валютну динаміку.

Наприкінці листопада валютний ринок знову опиняється в зоні впливу широкого комплексу факторів, однак серед усіх змінних саме енергетична ситуація залишається найбільш визначальною.

Як пояснив у коментарі УНІАН директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, ситуація в енергетиці здатна змінювати поведінку громадян, коригувати рішення бізнесу та створювати додатковий тиск на цінову динаміку, що в підсумку відбивається на валютних котируваннях.

"Короткострокові відключення формують у населення потребу в безпечніших інструментах збереження коштів, а бізнес змушують адаптуватися до зростання витрат. В окремих випадках компанії можуть бути змушені підвищувати ціни, щоб компенсувати витрати на генерацію, що підсилює інфляційний фон. Усе це створює додаткове навантаження на валютний сегмент", - каже експерт.

За його словами, попри наявні ризики, НБУ має широкий набір механізмів, які дозволяють тримати ситуацію під контролем. Крім того, майже $50 млрд міжнародних резервів дають НБУ змогу гнучко керувати валютною ситуацією

Дещо вплинути на курсову ситуацію може і "Чорна п’ятниця" наприкінці листопада.

"Період знижок традиційно збільшує попит саме на гривню. Українці переорієнтовуються на придбання товарів за акційними цінами, а не на конвертацію заощаджень у валюту. Це створює додатковий внутрішній стабілізатор", - пояснив Лєсовий.

З огляду на макроекономічну ситуацію та позицію НБУ, різких курсових рухів до кінця осені банкір не прогнозує: вартість долара перебуватиме у діапазоні 41,8–42,2 грн, а євро - на рівні 48–49,5 грн.

За оцінкою Лєсового, з 24 по 30 листопада коридори валютних змін складатимуть 41,8-42,2 грн/дол. та 48-49,5 грн/євро (на міжбанку) та 41,8-42 грн/дол. та 48-49,5 грн/євро (на готівковому ринку). Тижневі курсові відхилення очікуються в межах 1-1,5% від початкового понеділкового курсу.

"У фіналі листопада основні параметри ринку залишаються контрольованими, інструменти стабілізації працюють, а структура попиту і пропозиції більш-менш врівноважена. За відсутності форс-мажорних подій валютний ринок і надалі рухатиметься в межах керованої рівноваги", - резюмував банкір.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 20 листопада, залишився на попередньому рівні і складає 42,25 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 15 копійок і складає 49,00 гривні за євро.

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 42,20 грн/дол., а продати долар можна за курсом 42,12 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 49,01 грн/євро, а курс продажу – 48,77 грн/євро.

