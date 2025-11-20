До гасіння пожежі довелося долучитися військовим морякам.

Під час дронового удару, який РФ завдала 17 листопада по порту в Ізмаїлі на Одещині, постраждало судно під прапором Туреччини, - капітан проігнорував вказівку українських військових відвести судно від причалу. Про це в ефірі телемарафону розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Слід зазначити, що, на жаль, не всі капітани виконують вказівки щодо безпеки. І коли лунало попередження про необхідність покинути безпосередньо причальний фронт, конкретно у цьому випадку, воно було банально проігноровано. І не тільки цим судном, а і двома іншими, які теж постраждали під час цього удару. Решта суден виконала наші вказівки. Відійшли та ніяких пошкоджень не отримали", - зазначив представник ВМС України.

Він додав, що військовим морякам довелось долучитися до гасіння пожежі. Як пояснив Плетенчук, ВМС бере участь у таких заходах та в цьому випадку така допомога стала вирішальною, тому що потужності пожежогасіння на воді у Військово-морських сил більші, ніж в інших структур.

Відео дня

Вже навіть після цього, додав Плетенчук, аварійно-рятувальна служба була вимушена проводити інші відповідні дії для того, щоб це судно убезпечити від можливих негативних наслідків.

Військовий також пояснив, чи вдалося врятувати судно:

"Це цивільна галузь, але можу зазначити, що потонути йому ніхто не дав. Й це дуже важливо, бо це - робота порту, причальний фронт і все це, звісно, складові, української економіки. Щодо цього інциденту - для РФ немає значення, яка третя сторона може бути втягнута в цей спровокований росіянами конфлікт".

Він пояснив, що територія будь-якого судна підпадає під юрисдикцію прапора, під яким воно ходить. Тобто, судно, що спалахнуло в Ізмаїлі через атаку РФ, по суті є територією Туреччини. Однак, додав військовий, росіян це не зупинило в їхньому бажанні завдати якомога більше шкоди Україні.

Атака по Одещині - що відомо

Нагадаємо, у ніч проти 17 листопада РФ завдала масованого дронового удару по портовій та енергетичній інфраструктурі півдня Одещини, зокрема по Ізмаїльському району. Під час атаки ушкоджень зазнали кілька цивільних суден, виникли займання.

Згодом стало відомо, що у Румунії евакують людей з прикордонного населеного пункту через цю дронову атаку. За даними Euronews, сталося займання турецького судна, завантаженого зрідженим газом. Та була імовірність, що постраждає румунське селище Плауру, що розташоване неподалік українського кордону.

Генеральний директорат морських справ уряду Туреччини повідомив, що екіпаж судна евакуйований, а танкер був уражений під час маневру евакуації в порту Ізмаїл та загорівся.

Водночас держпідприємство "Адміністрація морських портів України" заявило, що після нічної атаки на Ізмаїльський морський порт сталося загоряння обладнання для перекачування газу, розташованого на борту судна.

Вас також можуть зацікавити новини: