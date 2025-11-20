Продати долар можна в середньому за курсом 41,83 грн, євро – 48,50 грн.

Курс долара до гривні в банках України у четвер, 20 листопада, знизився на 1 копійку і складає 42,29 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,83 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав одразу на 15 копійок і складає 49,15 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 48,50 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 42,20 грн/дол., а продати долар можна за курсом 42,12 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 49,01 грн/євро, а курс продажу – 48,77 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на четвер, 20 листопада, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,09 гривні за долар, таким чином, українська валюта залишилася на рівні попереднього показника.

По відношенню до євро гривня, в свою чергу, посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на четвер складає 48,74 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 5 копійок.

У найближчі два роки валютний ринок України залишатиметься контрольованим, а за базовим сценарієм долар може зрости до 48 гривень, розповіла керівниця аналітичного департаменту "Фінансового пульсу" Діляра Мустафаєва. За її словами, з 2027 року очікується суттєве пожвавлення припливу інвестицій і боргового капіталу.

Вас також можуть зацікавити новини: