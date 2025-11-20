Також Федоренко розповів, як погодні умови впливають на ситуацію на полі бою.

Українські військові відрізали російських загарбників у північній частині Купʼянська, що у Харківській області, від основних постачань. Про це розповів командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко в ефірі "Громадського радіо".

"Маємо казати про те, що загалом ситуація по стабілізації дещо ширша. Як ви пам’ятаєте, попередні періоди ворогу вдалося затягнутися в лісисту місцевість, яка оточує Куп’янськ по північно-західній околиці. Тоді противник зміг сконцентрувати в певній кількості свої диверсійно-розвідувальні групи, які виконували декілька завдань. Це як спостереження за нашою логістикою, так і виконання завдань щодо пошукових дій наших мінометних систем, артилерії, позицій безпілотних систем", - зазначив він.

Федоренко наголосив, що першим етапом ЗСУ було виконання завдання щодо виявлення місцеперебування подібних груп та місця накопичення, а після цього їхня зачистка до північної околиці. За його словами, Сили оборони успішно виконали це завдання.

Відео дня

"Це різні структурні підрозділи, з якими ми воюємо плече до плеча", - додав військовий.

Командир підкреслив, що другим завданням українських захисників є постійна робота у Купʼянську.

"Противник мав можливість певний час своїми диверсійно-розвідувальними групами інфільтруватися до Купʼянська. Однак, не зважаючи на таку можливість та часткове користування трубою в попередні періоди, ворогу не вдалося оволодіти жодним районом у Купʼянську. Присутність його в деяких районах була сконцентрована десь більшою мірою, десь меншою, але жоден район противник не зміг взяти під чіткий і жорсткий контроль, де не було б представників Сил оборони", - зауважив Федоренко.

Також, за словами військового, структурні авторитетні підрозділи, які мають високий рівень підготовки та повне розуміння, як потрібно протидіяти ворогу на Харківщині, наразі вжили заходів та доштовхали армію РФ до самої річки Оскіл по північній околиці.

"Як наслідок, відрізали йому можливість з легкістю інфільтруватися до самого міста. Тобто, потік особового складу зараз максимально знизився, а, можливо, став і повністю неможливий для противника", - пояснив командир.

Своєю чергою він зазначив, що у цій ситуації також виникає питання погодних умов.

"Буває густий туман, дощ. Вчора дощ зі снігом. Погода, відверто кажучи, не найкраща. І коли наші безпілотні системи знижають, у зв’язку з погодними умовами, свою ефективність, то так чи інакше цим противник намагається скористатися", - сказав Федоренко.

За його словами, на північній околиці ворог заблокований, а його маршрут втягування до Купʼянська наразі перерізаний.

"Також противник, який залишався в самому місті Купʼянськ, вживав тактику і переодягання в український однострій, і переодягання в цивільний одяг, щоб змішатися з місцевим населенням. В певній кількості присутність ворога в самому місті Купʼянськ залишається, але з кожним днем все менше і менше, тому що Силами оборони проводиться ряд контрдиверсійних заходів, які дозволяють виявляти місцезнаходження, конкретний квадрат, нору, підвал, де може знаходитись окупант, і як наслідок він береться в полон або знищується", - підсумував військовий.

Ситуація на Харківщині - останні новини

Раніше командир групи "Терра" у складі 3-го Армійського корпусу Микола Волохов із позивним "Абдула" розповів, як погода зараз допомагає росіянам під Куп’янськом. Він зазначив, що коли почнуться морози, ворогу буде важче наступати, а зараз росіяни від погоди отримують лише переваги.

"Коли тумани, то наш основний засіб, яким ми стримуємо ворога, - FPV-дрони - працюють значно гірше. У дрона спереду камера, і коли туман, то людина не бачить очима, і дрон також нічого не бачить. Тому вражати ціль дуже важко", - зазначив Волохов.

Водночас Угруповання об’єднаних сил повідомило, що росіянам у Куп'янську дали недолугий наказ, через який їх легше знаходити. Зокрема вони отримали команду симулювати контроль над містом, розмахуючи російськими прапорами там, де присутні їхні малі групи.

"Незважаючи на заяви Володимира Путіна та ГШ РФ про "оточення" міста та українських сил в ньому, більша частина Куп’янська контролюється Силами оборони України, а групи росіян у північних районах відрізані від наземного постачання. Нинішня акція - спроба зробити хорошу міну при поганій грі та прикрити очевидну брехню очільника російського режиму", - додали у повідомленні.

Вас також можуть зацікавити новини: