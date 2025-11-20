План, ймовірно, зіткнеться з серйозною протидією з боку України, зазначає видання.

Мирний план США щодо завершення війни в Україні передбачає для Києва значні територіальні поступки Росії та відмову від вимог про розміщення миротворчих сил і вступу до НАТО, пише The Wall Street Journal.

За даними американських чиновників, США намагаються використати той самий підхід, що й для досягнення припинення вогню в Газі - розробити план із кількох пунктів, а потім підштовхнути воюючі сторони до його прийняття.

"Однак, за словами європейського чиновника, цей план, ймовірно, зіткнеться з рішучим опором у Києві та європейських урядах". - наголошується в статті.

"Мирний план" - нові деталі

За даними джерел видання, план передбачає, що Україна передасть Росії весь східний регіон Донбасу, включно з територіями, які зараз контролює Київ.

"Україні доведеться погодитися як мінімум на кілька років відмовитися від членства в Організації Північноатлантичного договору. Києву не буде дозволено розміщувати міжнародні миротворчі сили на території країни. Натомість, за словами чиновників, Москва зобов'язується не нападати на Україну або інші країни Європи і закріпить цю обіцянку законодавчо".

Як заявив представник адміністрації США, Трамп не вважає своїм завданням повернення Україні територій, уже захоплених Росією. Натомість він прагне угоди, яка покладе край бойовим діям.

Прихильники пропозиції США заявляють, що наступ Росії на поле бою і корупційний скандал за участю соратників Зеленського посилять тиск на Київ, спонукаючи його до укладення угоди.

"Однак це припущення було оскаржене одним західним чиновником, який заявив, що у Зеленського тепер стало ще менше можливостей для маневру через корупційне розслідування, і що відхід від основоположних позицій своєї країни у сфері безпеки лише ще більше підірве його позиції всередині країни, - пише WSJ.

За даними ЗМІ, Дональд Трамп уже схвалив план закінчення війни між РФ і Україною, який складається з 28 пунктів. За даними ЗМІ, очікується, що українську армію буде виведено з усього Донбасу, а чисельність і боєздатність ЗСУ скоротяться. План Трампа також зобов'язує російські війська повернути частину захоплених ними територій у Запорізькій і Херсонській областях.

Держсекретар США Марко Рубіо вже прокоментував план, заявивши, що США розробляють пропозиції з урахуванням позицій обох сторін, і що для досягнення міцного миру обидві сторони мають піти на важкі, але необхідні поступки.

Водночас The Telegraph пише, що умови мирного плану дадуть Путіну найкращий плацдарм для нового вторгнення в Україну.

