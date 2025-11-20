Птаха виявили серед уламків дев'ятиповерхівки.

У Тернополі серед руїн дев’ятиповерхівки, зруйнованої внаслідок ворожого ракетного удару, рятувальники виявили папугу. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Маленький, яскравий пернатий у цій холодній безодні руйнування. Хтось дбав про нього, був його родиною, хтось, можливо, шепотів йому лагідні слова перед тим, як світ розколовся навпіл…", - сказано в повідомленні.

У ДСНС зазначили, що у такі моменти усвідомлюєш, наскільки крихке наше сьогодення і наскільки жорстокою є ця війна.

"Але життя завжди знаходить шпарину, аби вціліти", - наголосили рятувальники.

Атака на Тернопіль: що відомо станом на зараз

19 листопада внаслідок чергової масованої атаки Росії на Україну у Тернополі було пошкоджено дві житлові 9-поверхівки. В одній з них сталося руйнування з 3-го по 9-й поверхи, в іншій – вщент вигоріло два підʼїзди.

Наразі відомо про 26 загиблих, серед них троє дітей. Майже сотня – травмовані. Також невідома доля ще 22 людей. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Залучено понад 230 рятувальників із дев’яти регіонів України.

