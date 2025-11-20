В компанії закликали користувачів забезпечити автономне живлення для роутерів, що могло б розвантажити мережу під час блекаутів.

Український мобільний оператор "Київстар" переживає один з найскладніших періодів з електроенергією з літа 2024 року, близько 30% мережі залишилось без живлення. Про це повідомив CEO "Київстар" Олександр Комаров у Facebook.

"Сьогодні дуже важкий день. Один з найважчих з літа 2024 року. На 9-ту ранку більше 30 відсотків мережі без живлення, майже рівномірно по всій країні", - зазначив Комаров.

За його словами, пʼять регіональних технологічних центрів працюють на генераторах. Загалом мережа працює на акумуляторних батареях (АКБ) та генераторах. При цьому близько 4% сайтів втратили працездатність.

Голова компанії закликав користувачів інтернету від "Київстар" забезпечити автономне живлення для роутерів, що могло б розвантажити мережу під час блекаутів.

Він відзначив, що наразі про резервне живлення для роутерів подбали лише 15-20% абонентів "Домашнього Інтернету". Під час нещодавнього повного блекауту у Полтавській області клієнтський резерв був на рівні всього 2%.

"А далі все взаємопов’язане: користувачі переходять на мобільний інтернет, росте навантаження на базові станції, час їхньої автономної роботи скорочується, якість мобільного зв’язку та швидкість передачі даних погіршуються", - додав Комаров.

Віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляв, що у разі повного знеструмлення українці зможуть залишатися на зв’язку понад шість годин.

Раніше стало відомо про збільшення звернень від жителів прифронтових і прикордонних регіонів щодо погіршення мобільного звʼязку в Україні. В більшості випадків погіршення чи відсутність зв’язку та інтернету виникала через руйнування або пошкодження обладнання базових станцій або нестабільне електроживлення внаслідок обстрілів.

