Республіканський законодавець заявляє, що "абсолютно" не згоден з тим, що адміністрація Трампа веде переговори з росіянами

Конгресмен Дон Бейкон (республіканець від штату Небраска) заявив, що він "категорично" проти того, аби адміністрація Трампа вела переговори з Росією про закінчення війни в України. Про це він написав у дописі на своїй сторінці у соцмережі X.

"Я категорично не згоден з тим, що адміністрація веде переговори з росіянами, а не з українцями, і з їхнім планом вимагати від українців прийняти угоду як "доконаний факт". Не залучати європейців - це нерозумно. США зробили те саме з Південним В'єтнамом і урядом Афганістану. Це нагадує Мюнхен 1938 року", - зауважив конгресмен.

Як пише The Hill, допис Бейкона зʼявився у відповідь на іншу публікацію Даші Бернс з Politico, в якій вона написала, що, за словами чиновника Білого дому, мирна угода у війні між РФ та Україною може бути укладена "вже цього тижня".

"Високопоставлений чиновник Білого дому повідомив мені, що мирна угода між Росією та Україною може бути укладена вже "цього тижня" і, ймовірно, до кінця місяця. Вони вважають, що Україна готова прийняти угоду, яку Віткофф домовився з Росією (згідно з повідомленням Axios). А що стосується європейців? "Нам насправді байдуже до європейців"", - зазначила Бернс.

"Мирний план" США щодо закінчення війни в Україні

Раніше The Wall Street Journal писав, що "мирний план" Трампа передбачає відмову України від миротворців і вступу до НАТО. Як повідомили американські чиновники, США намагаються використати той самий підхід, що й для досягнення припинення вогню в Газі - розробити план із кількох пунктів, а потім підштовхнути воюючі сторони до його прийняття.

"Однак, за словами європейського чиновника, цей план, ймовірно, зіткнеться з рішучим опором у Києві та європейських урядах", - зазначає WSJ.

Водночас держсекретар США Марко Рубіо зробив заяву про "мирний план" США щодо України. Він запевнив, що Америка розробляє пропозиції з урахуванням позицій обох сторін.

"А для досягнення міцного миру обидві сторони повинні піти на важкі, але необхідні поступки", - додав Рубіо.

