Берлін не знав про таємні переговори Росії та США щодо мирного плану в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, якого цитує Spiegel.

Він також заявив, що міжнародні партнери продовжують працювати над тим, що посадити Путіна за стіл перемовин. Водночас він назвав зустрічі в Стамбулі "важливим кроком" і підтвердив, що Німеччина підтримує ці перемовини.

За словами Вадефуля, Берлін продовжить надавати підтримку Україні, щоб показати Путіну, що переговорний процес є єдиним варіантом закінчення війни в Україні.

"Ми постійно підтримуємо Україну у військовому, політичному та економічному плані", - сказав міністр закордонних справ.

Мирні переговори: важливі новини

Раніше видання The Telegraph повідомило нові подробиці "мирного плану", який РФ пропрацьовувала спільно із США. Зазначається, що відповідно до плану, Україна буде вимушена "здати в оренду" підконтрольну частину Донецької області. За це Росія буде виплачувати Україні невизначену суму орендної плати.

Тим часом у ЄС робили жорстку заяву про "мирний план" Трампа для України. Там заявили, що для того, аби мирна угода щодо України працювала - її мають підтримувати як Київ, так і європейці. Верховний представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас зазначила, що Європа не брала участі у розробці плану. За її словами, 20 листопада план обговорять глави МЗС країн ЄС.

