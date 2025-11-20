Найпопулярнішим авто у столиці став кросовер Toyota RAV-4.

У жовтні найбільшими регіональними ринками нових легковиків в Україні були Київ та Київщина, а також Дніпропетровська, Харківська та Одеська області. Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що ці регіональні ринки забезпечили 60% жовтневих продажів нових легковиків.

Бестселером місяця на ринку нових авто столиці став кросовер Toyota RAV-4. При цьому на Київщині та Дніпропетровщині частіше купували Volkswagen ID.UNYX.

Водночас у мешканців Харківської та Одеської обл. найбільшим попитом користувався BYD Song Plus.

За місяць було придбано:

Київ – 2 419 одиниць;

Київська область – 761;

Дніпропетровська – 613;

Харківська – 463

Одеська – 426.

Протягом минулого місця українці придбали понад 3,1 тис. легкових авто, ввезених з Китаю. Це у 2,6 раза більше, у порівнянні з жовтнем минулого року.

У жовтня в Україні було придбано понад 5,8 тис. вживаних легковиків ввезених із США. Це у 2,2 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільшою часткою з цієї кількості були електромобілі. Тоді УНІАН розповів про пʼять найпопулярніших моделей.

