Згідно з новим так званим мирним планом США, Росія отримає контроль над Донбасом в обмін на орендну плату.

Україна буде змушена здати підконтрольну частину Донбасу Росії в оренду. Таке передбачає так званий мирний план США, розроблений за участю росіян.

Згідно з планом, Київ віддасть контроль над Донбасом, але збереже за собою право власності. Як повідомили The Telegraph джерела, знайомі з умовами плану, РФ платитиме неназвану орендну плату за контроль над регіоном.

"План із 28 пунктів було ретельно обговорено США і Росією під час нещодавніх секретних переговорів, що знову викликало побоювання, що Україна відсторонюється від обговорення свого майбутнього", - написало видання.

Що ще передбачає "мирний план"

Крім того, що Україна повинна буде віддати свої землі, цей "мирний план" передбачає скорочення ЗСУ вдвічі і заборону їй мати ракети великої дальності.

Він також заблокує розміщення іноземних військ в Україні, припинить військову допомогу США і заборонить посадку іноземних дипломатичних літаків у країні. Російська мова стане державною, а Російська православна церква отримає офіційний статус на окупованих територіях.

Україні буде дозволено вести переговори про гарантії безпеки з урядами США і Європи для підтримки можливого припинення вогню.

За словами джерел, Білий дім зажадав від українського президента Володимира Зеленського погодитися на ці умови.

Звідки взялася ідея про оренду і як її здійснити

Видання зазначило, що пропозиція здати Донбас в оренду росіянам цілком вписується в схему ділових угод Трампа.

"Донбас багатий на корисні копалини. В обмін на територію Москва повинна буде виплатити земельний податок, щоб компенсувати фінансові втрати, яких зазнала Україна внаслідок втрати доступу до своїх земель", - пояснило деталі видання.

Конституція України зобов'язує виносити питання про передачу території на референдум, який, найімовірніше, провалиться, а при угоді про оренду цього можна уникнути.

Із чим пов'язане звільнення Келлога

Видання акцентувало, що після того, як стало відомо про новий план, генерал-лейтенант Кіт Келлог, спецпредставник Трампа по Україні, оголосив про свою відставку. Його близький соратник сказав, що, на думку Келлога, РФ водить за ніс адміністрацію Трампа.

Європейські джерела повідомили The Telegraph, що вони були не в курсі деталей плану. Видання нагадало, що європейські чиновники приватно часто критикують Віткоффа, оскільки вважають, що він занадто легко піддається впливу росіян.

За наявними даними, Катар і Туреччина беруть участь у розробці нового мирного плану і підтримують посередницькі зусилля США.

Тим часом ситуація на Донбасі

На лінії фронту тривають запеклі бої в місті Покровськ - найважливішому логістичному вузлі України.

"Очікується, що Покровськ, куди увійшло до 500 військовослужбовців, буде взято Росією, що стане найзначнішим військовим тріумфом Москви з моменту взяття Бахмута 2023 року", - зазначило видання.

"Мирний план" щодо України США і РФ

Так званий мирний план, розроблений США за активної участі РФ, передбачає низку поступок, які повинна буде зробити Україна.

Велика Британія вже зазначила, що план марний, оскільки якби РФ хотіла закінчити війну проти України, вона б це могла зробити вже завтра.

