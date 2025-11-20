Рубіо заявив, що обидві сторони повинні піти на "важкі, але необхідні поступки".

Держсекретар США Марко Рубіо прокоментував "мирний план" США щодо війни в Україні, заявивши, що США розробляють пропозиції з урахуванням позицій обох сторін.

У своєму акаунті в соцмережі Х він написав, що для завершення такої "складної і смертоносної війни", як в Україні, необхідний обмін "серйозними і реалістичними ідеями".

"А для досягнення міцного миру обидві сторони повинні піти на важкі, але необхідні поступки", - підкреслив Рубіо.

Відео дня

Він додав, що США продовжують розробляти список можливих ідей щодо припинення війни, ґрунтуючись на пропозиціях обох сторін конфлікту.

"Мирний план" США - основне

За даними ЗМІ, Дональд Трамп уже схвалив план закінчення війни між РФ і Україною, який складається з 28 пунктів.

За даними ЗМІ, очікується, що українська армія буде виведена з усього Донбасу, а чисельність і боєздатність ЗСУ скоротяться. План Трампа також зобов'язує російські війська повернути частину захоплених ними територій у Запорізькій і Херсонській областях.

Журналісти зазначають, що план розробляли спецпредставник Трампа Стів Віткофф, віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо і зять президента Джаред Кушнер.

Вас також можуть зацікавити новини: