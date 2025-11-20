Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 42,19 грн, євро – 49,02 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 20 листопада, залишився на попередньому рівні і складає 42,25 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 15 копійок і складає 49,00 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,65 гривні, а євро - за курсом 48,00 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у четвер залишився незмінним і становить 42,19 гривні. Курс євро при оплаті карткою 20 листопада знизився на 24 копійки і складає 49,02 гривні.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на четвер, 20 листопада, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,09 гривні за долар, таким чином українська валюта залишилася на рівні попереднього показника.

По відношенню до євро гривня, в свою чергу, посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на четвер складає 48,74 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 5 копійок.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зауважив, що тиск на гривню посилюється через негативні фактори - блекаути, енергетичний імпорт, сезонний зростаючий попит на валюту, та бюджетні видатки. В свою чергу, сталість попиту на валюту з одного боку, і ризики щодо надходжень фінансової допомоги в 2026 році з іншого, будуть змушувати НБУ економити резерви, а відповідно послаблювати долар.

