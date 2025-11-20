Також РФ мали просування на Харківщині.

Російські загарбники окупували населений пункт Веселе в Запорізькій області. Про це повідомляють аналітики DeepState.

Населений пункт знаходиться південніше Новоуспенівського, яке росіяни окупували раніше. Також РФ мала просування неподалік сусіднього Затишшя, зазначають аналітики.

Також експерти повідомляють про просування російських окупантів біля Борівської Андріївки в бік Борової Харківської області.

Відео дня

Ситуація на фронті: важливі новини

Раніше аналітики DeepState повідомляли про просування РФ в районі двох населених пунктів у Донецькій області. За їхніми даними, загарбники просунулися в Новоспаському, Щербинівці. Тоді ж експерти зазначали про просування росіян в районі вже захопленого Веселого, а також біля Високого та Затишшя.

Водночас про "вирівнювання" ситуації в районі Покровська найближчим часом заявив командир першого окремого штурмового батальйону імені Дмитра Коцюбайла Дмитро "Перун" Філатов. Він зазначив, що українське командування вжило заходів, які забезпечать стабілізацію ситуації на ділянці, "виходячи з тих підрозділів, які залучені в цих заходах".

Тим часом воєнний аналітик Олексій Гетьман повідомив, що РФ перенесла кінцеві терміни захоплення Покровська та інших населених пунктів Донеччини до літа 2026 року. Він зазначив, що російські командири розуміють, що їм швидше за все не вдасться досягти цих цілей.

Вас також можуть зацікавити новини: