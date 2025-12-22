У водах Великої Британії виловлено близько 233 тисяч восьминогів, що є колосальним зростанням.

За словами дослідників, м’якша погода спричинила справжній "сплеск" чисельності безхребетних у південному Корнуоллі та Девоні. Рекордна кількість спостережень за одними з найрозумніших безхребетних у світі протягом літа змусила організацію The Wildlife Trusts у щорічному огляді морів Великої Британії оголосити 2025 рік "роком восьминога". Як пише The Guardian, після м’якої зими та винятково теплого весняного сезону середземноморські восьминоги масово з’явилися вздовж південного узбережжя Англії – від Пензанса в Корнуоллі до південного Девону.

"Масштаби вилову, зафіксовані місцевими рибалками, були приблизно у 13 разів більшими, ніж ми зазвичай очікуємо в корнуолльських водах", – розповів Метт Слейтер, офіцер із морської охорони природи Cornwall Wildlife Trust. За його словами, загалом цього року у водах Великої Британії було виловлено близько 233 тисяч восьминогів, що є колосальним зростанням порівняно з типовими показниками.

Чому це сталося

Звичайний, або середземноморський, восьминіг (Octopus vulgaris) є корінним видом для британських вод, але зазвичай трапляється там у дуже невеликих кількостях. Раптове збільшення популяції – так званий "бум" – зумовлене поєднанням м’якої зими та теплого весняного періоду розмноження.

За словами Слейтера, ідеальні умови дозволили вижити значно більшій кількості личинок. Додатковим фактором могли стати й великі популяції павукоподібних крабів, які останніми роками також масово фіксують біля південного узбережжя.

Востаннє бум восьминогів такого масштабу спостерігали у 1950 році. Дані Морської біологічної асоціації Великої Британії свідчать, що перед цим подібне явище фіксували ще у 1900-му.

У статті йдеться, що надзвичайна чисельність означала: восьминогів уперше за новітню історію можна було легко побачити на мілководді. Відео, зняті дайверами, показують, як ці зазвичай поодинокі тварини збираються в групи, "крокують" морським дном, спираючись на кінчики щупалець, а один восьминіг навіть намагався схопити підводну камеру.

"Під час мого першого занурення біля півострова Лізард цього року я побачив одразу п’ятьох восьминогів. І це великі особини. У водах Британії є два типи восьминогів: невеликий кучерявий восьминіг, розміром приблизно з футбольний м’яч, і звичайний восьминіг, розмах щупалець якого може сягати півтора метра", - каже Слейтер.

За його словами, ще одна м’яка зима перед 2026 роком означає, що наступного року можливий повторний сплеск чисельності незвичаних істот. Історично за подібних умов "буми" траплялися два роки поспіль. Втім, на довготривале збереження такого явища розраховувати не варто.

"Виходячи з попередніх випадків, малоймовірно, що це триватиме довго. Але море нині постійно нас дивує, тож ситуація залишається непередбачуваною", – зазначив він.

Інші несподіванки та тривожні сигнали

У The Wildlife Trusts також звернули увагу на інші "сюрпризи, успіхи та радісні моменти" вздовж узбережжя Великої Британії. Серед них – рекордна кількість сірих тюленів, зафіксована Cumbria Wildlife Trust, а також рекордні популяції тупиків на острові Скомер біля узбережжя Уельсу.

Деякі види з’являлися у зовсім нехарактерних місцях. Зокрема, волонтер програми Shoresearch уперше зафіксував морського слимака Capellinia fustifera у Йоркширі. Цей 12-міліметровий молюск, схожий на вузлуватий коренеплід, зазвичай трапляється на південному заході. Також біля узбережжя Сассексу вперше виявили мінливого бленія – середземноморську рибу, яка раніше мешкала лише в західній частині країни.

