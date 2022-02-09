Лісові коти - відлюдники, тому вкрай рідко потрапляють на очі людей навіть у лісі.

На Львівщині врятували червонокнижного лісового кота. Тварина вийшла до людей з лісу, бо була дуже голодною. Кота на своєму подвір'ї помітив мешканець села Лихобора. На той момент він вже встиг наробити чимало лиха.

Про це повідомляє ТСН.

Кіт прийшов на обійстя чоловіка у пошуках їжі. Там він побачив курей. Лісовий кіт почав полювати на птахів, декількох він спіймав. Тварина ризикнула та наблизилася до людей не просто так. Сніжна зима та брак їжі змусила кота піти на такий крок.

Мешканці села непроханого гостя спіймали. Вони повернули кота у дику природу, де він буде у безпеці та не зможе нашкодити людям.

В Україні живе дуже мало таких червонокнижних лісових котів. За підрахунками експертів, у нашій країні залишилося менше ніж 500 тварин.

Читайте такожВ Індонезії врятували крокодила, який 5 років плавав з шиною від мотоцикла (відео)Лісові коти - відлюдники, тому вкрай рідко потрапляють на очі людей навіть у лісі. Побачити тварину - велика рідкість.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що величезне стадо зубрів "спіймали" на відео біля лісу на Вінниччині.

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