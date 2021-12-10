За долею Джеронімо стежили дуже багато в Британії і за її межами. Його господиня Хелен Макдональд вела багаторічну кампанію з порятунку свого вихованця.

Результати розтину альпаки Джеронімо не підтвердили, що тварина за життя хворіла на туберкульоз великої рогатої худоби (bTB), хоча саме через цей діагноз його приспали 31 серпня цього року.

Британська влада побоювалася, що альпака стане причиною поширення захворювання, і на його умертвіння був виданий судовий ордер, пише Бі-бі-сі.

За долею Джеронімо стежили дуже багато в Британії і за її межами. Його господиня Хелен Макдональд вела багаторічну кампанію з порятунку свого вихованця, наполягаючи на сумнівності методу тестування, який показав наявність туберкульозу у альпаки.

Петицію за порятунок альпаки підписали сотні тисяч британців. Макдональд подала кілька позовів до Високого суду, а програвши справу, пообіцяла домагатися посмертного розтину Джеронімо заради майбутньої справедливості щодо інших тварин.

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"Нарешті ми отримали повні результати розтину, і очевидно, що у цієї тварини не було туберкульозу, - сказав один з активістів кампанії за порятунок Джеронімо Домінік Дайер. - Нещасний Джеронімо був убитий абсолютно даремно, найжорстокішим і огидним способом, на очах у світової преси".

"Сьогодні дуже сумний день. Поки ніщо в аналізах Джеронімо не підтверджує того, що він був інфікований, - сказав доктор Іен Макгілл, ветеринар, який вивчив перші висновки комісії з розтину. - Ми завжди сумнівалися в правильності початкового діагнозу, і, як не сумно, очікували чогось подібного".

Ветеринари, що представляють уряд, називають результати останніх тестів недостатньо показовими. За їхніми словами, спірні дані не скасовують того факту, що тварина за життя могла хворіти на туберкульоз. Крім того, кажуть вони, в аналізах є ознаки туберкульозного ураження тканин.

Фахівці, які стали на бік Хелен Макдональд, заявляють, що прямих ознак ураження в посмертних аналізах альпаки немає.

Адвокати Макдональд підготували заяву, з якої випливає, що діагноз альпаки, що призвів до його загибелі, був помилковим. Сама Макдональд поки не прокоментувала останні події.

Головний ветеринарний лікар Великобританії Крістін Міддлмісс висловила співчуття Хелен Макдональд і всім господарям, чиї вихованці виявилися жертвами такого жахливого захворювання.

Як повідомляв УНІАН, Хелен Макдональд привезла Джеронімо в Англію з Нової Зеландії в серпні 2017 року, і весь цей час тварина знаходилася на її фермі у Вікварі, недалеко від Брістоля.

У листопаді того ж року аналізи тварини двічі дали позитивний результат на туберкульоз.

Британська влада порахувала, що тварина приїхала з Нової Зеландії вже зараженою і могла стати причиною поширення захворювання, здатного обернутися катастрофою для сільського господарства країни.

31 серпня 2021 року співробітники Департаменту продовольства, навколишнього середовища та сільських районів забрали тварину з ферми під конвоєм поліції, і того ж дня альпаку приспали.

Автор: Ірина Погоріла