У Львівській області у ведмежий притулок "Домажир" привезли нових мешканців - Фрола та Фросю.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
Тварин переселили з готельно-ресторанного комплексу. Там ведмеді жили у вольєрах з бетонною підлогою, через яку травмували лапи. Тож зоозахисники вирішили переселити їх нову домівку. Ветеринари оглянули ведмедів, з тваринами, кажуть, усе добре. І до нового дому вони звикнуть дуже швидко. Бо це велетенський вольєр посеред лісу, розміром один гектар. Там є басейн і барліг, бо уже зовсім скоро клишоногі впадатимуть у зимову сплячку.
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