За її словами, тема екологічної безпеки дуже маніпулятивна в Україні.

Через недостатню увагу з боку громадськості та влади України до важливих екологічних проблем, таких як: вирубка лісів, зникнення біорізноманіття, лісових пожеж, які тонуть в потоці інших маніпулятивних тем, довкіллю та населенню завдається колосальна шкода.Читайте такожЗМІ назвали причини забруднення повітря в Києві й дорікнули екоактивістам у бездіяльності

Про це заявила президент Професійної асоціації екологів України Людмила Циганок, відповідаючи на запитання про те, чому проблеми екології промислових підприємств і бізнесу в Україні завжди на першому місці, тоді як більш масштабним проблемам приділяється істотно менше уваги.

«На жаль, тема екологічної безпеки дуже маніпулятивна в Україні. Тому, звичайно ті теми, які дозволяють громадським активістам, владі, деяким представникам державних органів набрати певну кількість балів: економічних, політичних, іміджевих - ці теми традиційно викликають більше уваги з боку громадськості, з боку ЗМІ. Тому вони стоять на порядку денному», - сказала Циганок.

При цьому вона наголосила, що довкіллю та населенню завдається колосальна шкода через відсутність уваги до більш важливих проблем, вирішення яких вимагає більш тривалого часу і ресурсів.

«При цьому такі важливі теми, як вирубка лісів, зникнення біорізноманіття, пожеж – вони не в площині досягнення швидкого результату, але вони несуть колосальні наслідки, від чого страждає кожен українець», - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, раніше екологи закликали об'єднати зусилля громадськості, активістів та уряду України, щоб не допустити загоряння на території Чорнобильської зони, яке може статися вже цієї весни й буде наймасштабнішим за всі роки, у зв'язку з частковим руйнуванням захисного лісового бар'єру зони відчуження і змінами клімату.

Протягом квітня 2020 року найбільші лісові пожежі тривали в Чорнобильській зоні відчуження, Житомирській та Київській областях. Так, тільки в Чорнобильській зоні відчуження вогонь знищив понад 11 тисяч гектарів лісу.

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Автор: УНІАН