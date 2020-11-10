Згідно з чинними Державно-будівельними нормами, підприємства подібного класу мають розміщуватися не ближче, ніж за 20 кілометрів від населених пунктів.

У Черкасах планують відкрити завод із утилізації забруднювачів і його розмістять у межах міста.

У сюжеті програми "Гроші" розповіли, що саме в Черкасах збираються утилізовувати і хто із місцевих політиків "курує" будівництво небезпечного об’єкту.

Черкаси колись вважалися столицею хімічної промисловості України. Там на повну потужність працювали гіганти індустрії, які залишили після себе гігантські проблем. Місцеві жителі скаржаться на проблеми зі здоров'ям і, зокрема, легенями.

Тому люди стривожені новиною про те, що в місті може з'явитися завод із переробки небезпечних хімічних відходів.

Читайте такожМіністерство захисту навколишнього середовища назвало топ-20 забруднювачів повітря України

Завод планують збудувати на території колишнього підприємства "Хімволокно".

У березні 2019 року про відповідні плани повідомила компанія "Фабрика агрохімікатів", якою володіє бізнесмен і "зелений" політик Віталій Ільченко.

"Це стосується переробки електронного обладнання, це може бути переробка батарейок. Це - невеличке підприємство. Зразковий пілотний проект для того, щоб інші міста в Україні могли дивитися, долучатися до екологічної реформи", - каже Ільченко.

Утім, місцеві мешканці, а також мер Черкас Анатолій Бондаренко, переймаються, чи буде це справді екологічно чистим підприємством.

"Ми знаходимося в центрі Європи, в центрі України. І ви відчуваєте цей запах. І не доведи Господи ще нам у місті не вистачало цього заводу з переробки небезпечних хімічних відходів з усієї Європи", - говорить Бондаренко.

Він назвав цинічними спроби побудувати такий завод в житловій зоні міста.

До особливо небезпечних канцерогенних сполук належать пестициди.

На думку мера Черкас, цей завод нічого спільного з екологією немає. "Мова йде про мільйонні надприбутки. І загрозу життю жителів міста Черкас", - додав Бондаренко.

Читайте такожСБУ викрила ділків, які могли отруїти Каховське водосховище токсичними відходами (фото)

Як зазначають журналісти "Грошей", згідно з чинними Державно-будівельними нормами, підприємства подібного класу мають розміщуватися не ближче, ніж за 20 кілометрів від населених пунктів. У Черкасах же планується побудувати таке підприємство прямо в місті.

Окрім цього, місцеві мешканці переживають, що розмова йде не лише про завод, а про цілий "технопарк", де будуть експериментувати з переробкою шкідливих токсичних речовин.

"Здоров'я черкащан ставиться на останнє місце, а на перше місце - великі гроші", - говорить Бондаренко.

Журналісти зауважують, що бізнесмен Ільченко нещодавно балотувався у мери Черкас від партії влади. А після програшу висловився на підтримку іншого кандидата - Віктора Євпака з партії "Голос". Його після цього підтримала ще й "Європейська солідарність".

Чинний мер Бондаренко обіцяє не допустити його будівництво у місті, які б політичні гравці його не лобіювало.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН