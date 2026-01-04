Україна виробляє понад 200 далекобійних ударних дронів на день, - Fire Point

Компанія локалізувала понад 97% деталей двигунів і готується до подальшого нарощування виробництва.

Українська компанія Fire Point налагодила серійне виробництво понад 200 далекобійних ударних дронів щодоби, значно скоротивши залежність від імпорту та локалізувавши майже весь цикл виготовлення ключових компонентів.

Про це розповіла технічна директорка компанії Ірина Терех в інтерв’ю головному редактору французького аерокосмічного видання Air & Cosmos Ксав’єру Тайтельману.

За її словами, компанії вдалося виробляти понад 97,5% деталей двигуна всередині підприємства – 80 із 82 компонентів виготовляються локально. Fire Point освоїла повний цикл виробництва: від лиття й механічної обробки до фінального складання.

"Ми дуже залежимо від допомоги партнерів у фінансуванні, розвідданих і загальній політичній підтримці. Але щодо компетенцій і обладнання ми намагаємося робити якомога більше самостійно", – наголосила Терех.

На початковому етапі компанія повністю покладалася на імпорт двигунів, однак швидко стало зрозуміло, що це є критичним "вузьким місцем" для масштабування виробництва. Саме тому було ухвалене рішення про максимальну локалізацію.

Ксав’єр Тайтельман звернув увагу, що навіть такі компоненти, як глушники, нині виробляються в Україні.

"У світі просто немає спроможностей постачати 150–200, а скоро й 400 глушників на день. Локальне виробництво знизило вартість із 400 євро до понад 70 євро за одиницю", – зазначив він.

За словами Терех, нинішні обсяги виробництва вже перевищують 200 далекобійних дронів FP-1/FP-2 на добу, а в перспективі очікується подальше зростання. Вартість одного FP-1 становить близько 58 тисяч доларів, що суттєво дешевше за російські ударні дрони типу Shahed.

Українські дрони - останні новини

Як повідомляв УНІАН, українські ударні БПЛА далекого радіусу дії коштують мінімум удвічі дорожче у порівнянні з російськими "Шахедами".

Експерт із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов прокоментував відео російського експерта, який зазначає, що вартість "Герані", яку виробляють в Росії, на сьогодні складає 3,2 мільйони рублів.

"Знижувати ціну ворогу допомагають великі обсяги виробництва і перехід з іноземних комплектуючих на російські", - зазначає "Флеш".

