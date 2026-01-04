Оборона Родинського триває: військові розкрили чергову брехню окупантів про 'взяття' міста

Оборона Родинського Донецької області триває, російська пропаганда поширює неправдиві заяви щодо ситуації на лінії фронту в районі міста.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України у Facebook.
Зауважується, що змонтовані матеріали та маніпулятивні повідомлення використовуються ворогом для створення хибного уявлення про нібито захоплення населеного пункту.
"Станом на 4 січня 2026 року сили 14 бригади "Червона Калина" спільно з 20 бригадою "Любарт" 1 корпусу НГУ АЗОВ та суміжними підрозділами Десантно-штурмових військ утримують оборону в межах населеного пункту та на його підступах", - наголосили у ДШВ.
Підкреслюється також, що контроль над ключовими позиціями зберігається, а окупанти зазнають значних втрат у живій силі та техніці.
Тиск на Родинське
Як повідомляв УНІАН, у серпні російські загарбники зосереджувалися на захопленні Родинського, яке знаходиться в тилу Мирнограда та Покровська Донецької області. Аналітики зазначали, що взяття цього населеного пункту дало б ворогу змогу відкрити додатковий напрямок для спроб заходу у ці міста.
Нещодавно у "Червоній Калині" наголосили, що Сили оборони України утримують Родинське, попри брехливі заяви російських окупантів.
Російські військовослужбовці, яким вдається просочитися в місто, виявляються та знищуються всіма наявними засобами. Бойова робота там триває цілодобово.