Хто замінить Мадуро і чи буде фінансування США: WSJ назвало головні питання для Венесуели

Від того, чи буде США фінансувати економіку Венесуели, залужить майбутнє країни.

У США напрацьовують формат структури управління Венесуелою після падіння режиму диктатора Ніколаса Мадуро. Як пише The Wall Street Journal, цим займається команда президента США Дональда Трампа з національної безпеки. До неї входять державний секретар Марко Рубіо, радник з питань внутрішньої безпеки Стівен Міллер та міністр оборони Піт Хегсет.

Трамп заявив, що це може передбачати "введення військ", причому американські військові "готові до другої хвилі" для встановлення контролю. Але він додав, що у цьому, ймовірно, не буде потреби.

Видання зазначило, що залишаються питання щодо того, як буде виглядати "перехідний уряд". А також чи будуть США оплачувати витрати на масштабну економічну реконструкцію Венесуели. Ще одним відкритим питання залишається те, хто буде керувати Венесуелою після перехідного періоду.

Автори нагадали, що Трамп висловив сумнів у тому, чи має Марія Коріна Мачадо, головна лідерка опозиції Венесуели та лауреатка Нобелівської премії миру, легітимність для керівництва країною. Вони навели слова Трампа, який сказав, що їй буде "дуже важко бути лідером" і що вона "не має підтримки та поваги в країні".

Трамп заявив на прес-конференції, що міг би співпрацювати з віце-президентом Венесуели Делсі Родрігес, яка зараз є фактичним лідером країни.

Нагадаємо, що тимчасовою президенткою країни після захоплення американськими військовими Мадуро стала Делсі Родрігес. Вона була віцепрезиденткою в уряді Мадуро. У своєму виступі вона заявила, що країна буде готова до співпраці з США.

Своєю чергою президент Франції Емманюель Макрон припустив, що очолити Венесуелу міг би Едмундо Гонсалес Уррутія, обраний на президентських виборах у 2024 році. Тоді Мадуро захопив владу попри волевиявлення народу та підтримку перемоги Уррутії в інших країнах.

