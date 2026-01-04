'Пил трохи влігся': командир РДК вперше виступив із заявою після своєї 'ліквідації'

"Ліквідація" була спецоперацією ГУР. Капустін назвав її абсолютним успіхом.

Командир "Російського добровольчого корпусу" (РДК) Денис WhiteRex Капустін уперше публічно виступив із заявою після поширення інформації про його нібито загибель. Він заявив, що повідомлення про "ліквідацію" були частиною спеціальної операції Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

У своєму зверненні Капустін подякував прихильникам РДК та людям у різних країнах світу, які влаштовували акції на "вшанування його пам’яті".

"Пил трохи влігся і, нарешті, у мене з'явилася можливість сказати всім вам, що мені було дуже приємно і сумно одночасно читати ваші послання мені "загиблому"", – написав Капустін.

Він зазначив, що не очікував такої широкої реакції та підтримки, підкресливши, що ніколи не прагнув публічної слави.

"Я ніколи не хотів стати популярним і не гнався за славою, вже точно не більше, ніж будь-який честолюбний чоловік на цій планеті", – додав він.

Капустін також перепросив тих, кому його "загибель" могла зіпсувати новорічні свята, і підтвердив, що працює в ГУР МОУ, а сама історія з його ліквідацією була не фарсом, а навмисною дезінформаційною операцією.

"Моя "загибель" була спеціальною обманною операцією, яка стала абсолютним успіхом", – наголосив командир РДК.

За його словами, він бачив графіті, вуличні акції та дописи на його честь у Німеччині, Італії, Болгарії, США, Австралії, Швеції та Чехії, і висловив за це вдячність.

"Я з вами назавжди, друзі мої. Дякую вам за підтримку мене особисто і "Російського добровольчого корпусу". Давайте разом розвалимо цей 2026-й – рік буде вочевидь дуже цікавий", – написав Капустін.

Він також анонсував "запізнілі новорічні подарунки", які, за його словами, прихильники та соратники РДК отримають найближчим часом.

"Ліквідація" Дениса Капустіна

27 грудня 2025 року була інформація про загибель засновника і командира РДК Дениса White Rex Капустіна на Запорізькому напрямку.

Втім, 1 січня ГУР повідомило, що командир РДК Капустін живий. Зазначалося, що було зірвано операцію Росії щодо його ліквідації. У результаті комплексної спецоперації ГУР, яка тривала понад місяць, збережено життя командира РДК Капустіна, якого російський диктатор Володимир Путін вважає особистим ворогом, а також встановлено коло осіб - замовників злочину у російських спецслужбах та виконавців.

Згодом в ГУР також повідомили, що для підтримки легенди про загибель Капустіна створили відеозапис, де дрон знищує автобус, в якому він нібито перебував.

