Маловідомий ремастер старої гри різко злетів у ціні – він потрібен для злому PS5

Зарубіжні ЗМІ звернули увагу, що дискове видання гри гоночної аркади Star Wars Racer Revenge для PlayStation 4 різко зросло в ціні на вторинному ринку. Причина несподіваного ажіотажу в тому, що цей диск необхідний для злому PS5.

Йдеться про спеціальне перевидання 2019 року, випущене обмеженим тиражем. Компанія Limited Run Games традиційно займається друком та поширенням старих ігор на фізичних носіях. За офіційними даними видавця, було виготовлено всього 8,5 тисяч копій Star Wars Racer Revenge для PlayStation 4.

Оскільки тираж давно розпродано, придбати дискове видання Racer Revenge можна тільки на вторинному ринку. Унаслідок цього гра подорожчала вдесятеро і більше разів – на eBay можна знайти пропозиції в діапазоні від 180 до 400 доларів (7000-16000 грн).

Підвищений інтерес до диска виник після коментарів одного з розробників джейлбрейка PS5. З'ясувалося, що у версії гри для PlayStation 4 збереглася старовинна помилка, що дає змогу впроваджувати код через меню "Зал слави". Саме цей баг і використовується для злому актуальної консолі Sony.

До того як інформація про експлойт поширилася, в мережу витекли ключі шифрування PlayStation 5 – вони потрібні для злому завантажувача консолі. Якщо витік реальний, це спростить потенційний злам консолі.

Нагадаємо, на TGA 2025 анонсували Star Wars: Galactic Racer – гоночну аркаду за "Зоряними війнами". Грою займаються колишні розробники Need for Speed і Burnout, а вийде вона у 2026 році – на ПК і консолі.

