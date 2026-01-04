Тривожне відкриття: акумулятори iPhone можуть 'надуватися' в літаках

Власники iPhone 15 і 16 все частіше повідомляють про серйозну і потенційно небезпечну проблему.

Власники нових iPhone виявили незвичайну проблему, пов'язану з акумуляторами своїх пристроїв. Як пише видання PhoneArena, на моделях 15 і 16-го покоління батареї почали "надуватись" під час авіаперельотів, що може призвести до пожежі, вибуху і виділення токсичних газів.

Перший інцидент стався з iPhone 16 Pro Max, який, за словами його власника, почав розширюватися в салоні літака, настільки, що задня панель відокремилася від корпусу. Після приземлення смартфон повернувся у звичайний стан, але інцидент показав, що ризик існує.

Ще один власник повідомив про схожий випадок з iPhone 15, коли смартфон ненадовго роздувався під час двох окремих рейсів, однак повертався до звичайного стану після завершення посадки.

Експерти припускають, що причина може критися в особливостях літій-іонних акумуляторів. У процесі експлуатації всередині АКБ може поступово накопичуватися газ, який реагує на знижений тиск у кабіні літака. У звичайній атмосфері айфон не проявляє такого ефекту, але в умовах зміни тиску батарея може тимчасово розширитися.

Користувачам настійно рекомендують бути уважними: навіть якщо батарея прийшла в норму після польоту, проблема залишається. Повторюване "здуття" може пошкодити внутрішню структуру і порушити герметичність корпусу, погіршивши захист пристрою від води і пилу. Не кажучи вже про ризик загоряння.

У мережі згадали, що це не перший випадок подібних проблем з акумуляторами iPhone. Влітку 2024 року про "масове" здуття батарей повідомляли власники iPhone 13. Тоді в Apple пояснили інцидент старінням акумулятора та впливом високої температури навколишнього середовища.

