Світ поступово збільшує використання викопного палива на тлі посилення кліматичної кризи.

У 2021 році зростання викидів вуглецю в світі може стати другим за величиною за всю історію.

До такого "стрибка" може привести відновлення використання вугілля в Азії, згідно з останнім прогнозом Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), пише zn.ua із посиланням на Financial Times.

Глобальні викиди СО2, пов'язані з енергетикою, можуть зрости цього року на 1,5 мільярда тонн, до 33 мільярдів тонн, що є найбільшим річним зростанням з 2010 року, заявили в МЕА. Це нівелює ефект від зниження викидів на 80%, яке спостерігалося в 2020 році. Минулий рік ознаменувався зниженням активності промисловості через пандемію коронавірусу й карантин.

Очікується, що активізація використання вугілля для виробництва електроенергії в Китаї призведе до глобального збільшення викидів вуглецю в цьому році.

"Це тривожне попередження про те, що економічне відновлення після коронавірусної кризи може сильно загострити проблему зміни клімату", - сказав виконавчий директор МЕА Фатіх Біроль.

Глобальні викиди вуглецю в 2020 році були майже на 6% нижчі, ніж роком раніше, але ця тенденція почала змінюватися, коли економіки стали поступово виходити з локдаунів.

За прогнозом МЕА, використання всіх видів викопного палива значно зросте в 2021 році. Причому як на вугілля, так і на газ у 2021 році буде більший попит, ніж у 2019.

В цілому очікується, що попит на енергію зросте на 4,6% у 2021 році - у порівнянні з падінням на 4% у 2020 році, причиною стане попит з боку економік.

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Згідно з прогнозом МЕА, попит на вугілля зросте на 4,5% і наблизиться до піку 2014 року, багато в чому завдяки використанню палива в Азії, зокрема в Китаї.

Використання вугілля в США та ЄС також зростатиме, хоча, імовірно, залишиться нижче рівня, який був до пандемії.

За словами генсекретаря організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріша, "абсолютним пріоритетом" повинна бути мінімізація будівництва нових вугільних електростанцій, а держави повинні поступово відмовлятися від використання цього виду палива.

При відсутності термінових дій, світ не зможе досягти мети Паризької угоди щодо зупинки глобального потепління, вважає Гутерріш.

Генеральний секретар Всесвітньої Метеорологічної Організації Петтері Таалас попередив про 20% імовірність того, що світ нагріється на 1,5 градуса протягом найближчих п'яти років.

"Напевно, найближчим часом ми побачимо роки, коли світ нагріється на 1,5 градуса", - сказав Таалас.

Прогнозоване зростання використання викопного палива в 2021 році відбудеться навіть при рекордному щорічному збільшенні обсягів використання відновлюваної енергії, виробленої як сонячною енергією, так і вітром.

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Очікується, що поновлювані джерела енергії в цьому році будуть виробляти близько третини загальної світової електроенергії.

Використання нафти, імовірно, залишиться нижче свого піку в 2019 році, враховуючи те, що авіаційний сектор ще не відновив активність до рівня, який спостерігався до початку пандемії, вважають в МЕА.

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Автор: Олександр Топчій