Такий сценарій можливий у низці регіонів Європи протягом 2021-2050 років, перші ознаки "занепаду" індустрії вже помітні.

Внаслідок кліматичних змін пиво у майбутньому може змінити свій смак та коштувати набагато дорожче у низці регіонів Європи.

Такий сценарій ймовірний на 2021-2050 роки. Він пов'язаний з ризиком посилення сільськогосподарських посух, які стануть підгрунтям для зниження врожайності та якості хмелю - одного з головних компонентів у виробництві пива. Про це йдеться у дослідженні, опублікованому у журналі Nature Communications.

За словами вчених, відповідні процеси вже розпочалися. Якщо їх не зупинити, протягом 2021-2050 років врожайність хмелю впаде на 12-35% на територіях основних регіонів Європи, які займаються вирощуванням цієї культури.

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"Дослідження свідчить про спричинене кліматом зниження якості та кількості традиційного ароматичного хмелю в Європі та вимагає термінових заходів адаптації для стабілізації міжнародних ринкових мереж", - заявили вчені.

Відповідні наслідки особливо відчують виробники пива у Британії, Словенії, Португалії та Іспанії.

Вчені стверджують, що фермерам доведеться "пристосуватися" до таких змін та подумати, як вберегти свій врожай від засухи та знищення.

"Оскільки сільськогосподарські посухи прогнозуються з високою достовірністю у Південній Європі та з середньою достовірністю у Центральній Європі, необхідно розширити площу вирощування ароматичного хмелю на 20% порівняно з поточною площею виробництва, щоб компенсувати майбутній занепад", - йдеться у звіті.

Що станеться з організмом, якщо щодня пити пиво

Раніше УНІАН з'ясував, який вплив має пиво на організм людини, якщо вживати цей напій щодня. У суспільстві думки щодо цього різні: одні кажуть, що це "безпечний" напій й навіть займаються пивною йогою, інші стверджують, що через пиво чоловік перетворюється на жінку і навпаки. Докладніше про склад цього напою, його позитивні та негативні сторони, а також про те, кому пити пиво категорично неможна - читай тут.

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