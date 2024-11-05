Антонію клонували з генетичного матеріалу, зібраного у 1988 році.

У США клонована чорнонога самка тхора, на ім'я Антонія, яка бере участь в інноваційному проєкті зі збереження виду, народила двох здорових дитинчат. Як пише Interesting Engineering, Антонія - перший клонований тхір, який став матір'ю. Зазначається, що ця подія стала важливим кроком у збереженні популяції, що зникає, - одного з найрідкісніших ссавців Північної Америки.

Антонія була клонована з генетичного матеріалу чорноногого тхора Вілли, ДНК якої була зібрана у 1988 році та збережена у замороженому вигляді у зоопарку Сан-Дієго. Як зазначається, Вілла мала унікальну генетичну різноманітність, що важливо для відновлення популяції.

За словами старшого куратора Національного зоопарку та Інституту біології охорони природи Смітсонівського інституту Пола Марінарі, потомство Антонії "зміцнить здоров'я та стійкість популяції".

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За даними фахівців, чисельність чорноногих тхорів почала різко скорочуватися у XX столітті через втрату довкілля і поширення хвороб. На початку 1980-х їх вважали вимерлими, але пізніше невелика група звірків була виявлена ​​у Вайомінгу, що дало старт програмам розведення та клонування.

Зараз всі живі чорноногі тхори, за винятком клонів, таких як Антонія та її дитинчата, походять від останніх семи відомих диких тхорів, що створює значні ризики для здоров'я популяції. Зокрема, тварини вкрай уразливі до хвороб та погано пристосовані до змін навколишнього середовища. Тому запровадження нового генетичного матеріалу від клонів допомагає підвищити стійкість виду.

Клонування чорноногих тхорів розпочалося у 2020 році від народження Елізабет Енн - першого клону Вілли. Попри те, що Елізабет Енн не могла розмножуватися, її поява стала проривом. Було клоновано ще дві особини - Норін та Антонія. В результаті спарювання Антонії з самцем, на ім'я Урчин народилося троє дитинчат, двоє з яких вижили.

Служба охорони рибних ресурсів та диких тварин США (FWS) зазначила:

"Успішне "відтворення клону" доводить, що клонування сприяє генетичній різноманітності та може забезпечити майбутнє розмноження видів".

Антонія та її дитинчата залишаться у Національному зоопарку. Однак щорічно від 150 до 220 тхорів у рамках "програми розведення" випускаються у дику природу на заході США, Канаді та Мексиці. FWS підкреслила, що новий генетичний матеріал може значно зміцнити популяцію, підвищивши її стійкість до хвороб і змінних умов довкілля.

Цікаві факти про тварин

Як писав УНІАН, раніше вважалося, що тварини, що приохотилися до алкоголю, - явище вкрай рідкісне, але зараз вчені стверджують протилежне. На думку дослідників, в екологічних системах міститься багато етанолу, який дикі звірі вживають як їжу.

Встановлено, що "природний" етанол зустрічається майже в кожній екосистемі. Тому, цілком імовірно, багато тварин, що харчуються фруктами й нектаром, споживають його регулярно. Тобто, "спиртне" - їх звичний раціон.

Виявилося, що етанол набув широкого поширення приблизно 100 млн років тому, коли квіткові рослини почали виробляти нектар, а фрукти "бродити". Наразі етанол, як і в давні часи, є практично у всіх екосистемах, особливо в тропіках.

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