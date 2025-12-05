Без обмеження цін: ЄС і G7 знайшли болючіші санкції проти роснафти, – Reuters

Ініціатива означатиме практично повну заборону на російську нафту на рівні G7 та ЄС.

Країни G7 та Європейський Союз планують зняти обмеження цін на експорт російської нафти, натомість запровадивши повну заборону на її морські перевезення, повідомляють джерела Reuters.

Росія експортує понад третину своєї нафти західними танкерами – переважно до Індії та Китаю – з використанням західних судноплавних служб. Заборона покладе край цій торгівлі, яка здебільшого здійснюється через флоти морських країн ЄС, включаючи Грецію, Кіпр та Мальту.

Ще дві третини експортованої російської нафти обслуговує флот із сотень танкерів, що працюють поза межами західного контролю та морських стандартів, відомий як темний або тіньовий флот. Росії доведеться розширити цей флот, якщо G7 та ЄС запровадять заборону на морські перевезення.

Примітно, що заборона може стати частиною наступного пакету санкцій ЄС проти Росії, запланованого на початок 2026 року. Водночас ЄС хоче запровадити обмеження одночасно з G7.

Та будь-яке остаточне рішення члена G7, США, залежатиме від тактики тиску, яку обере адміністрація президента Дональда Трампа на тлі спроб влаштувати мирні переговори між Україною та Росією.

Хоча G7 та ЄС майже повністю скоротили імпорт російської нафти з 2022 року, новий захід стане найближчим до повної заборони на торгівлю російською сирою нафтою та паливом не лише на рівні імпорту, але й транспортних та морських послуг.

Велика сімка запровадила обмеження цін на російську нафту у 2022 році після того, як Росія вторглася в Україну, щоб обмежити доходи Кремля. При цьому вона дозволяла третім країнам купувати російську нафту, використовуючи західні послуги, але лише за умови, що покупці платили Росії менше за встановлену стелю цін.

Кремль також активно залучав тіньовий флот для експорту своєї нафти. Загальний флот, що працює з санкційною нафтою з Росії, Ірану та Венесуели, охоплює 1423 танкери, з яких 921 підпадає під санкції США, Великої Британії або ЄС.

Санкції проти нафтовидобувної промисловості РФ

В кінці жовтня США анонсували пакет санкцій проти двох нафтових гігантів РФ, "Роснефти" та "Лукойла", а також проти їхніх компаній-дочок – ще 28 та 6 організацій відповідно. Він набув чинності з 21 листопада.

Проте нафтові трейдери скептично поставилися до можливості обмежити санкціями експорт нафти з РФ, тож ціни на чорне золото практично не відреагували на заборони з боку США. Аналітики вказували, що способів ефективно обійти санкції більше, ніж достатньо.

