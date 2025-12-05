Викладений документ в США викликав гостру реакцію в усій Європі.

Адміністрація президента США Дональда Трампа заявила в п'ятницю, 5 грудня, що Європа стикається з "суворою перспективою зникнення цивілізації". Тому США пообіцяли підтримувати однодумні "патріотичні" партії по всьому континенту, щоб запобігти майбутньому, в якому "деякі члени НАТО стануть переважно неєвропейськими", повідомляє The New York Times.

В стратегії національної безпеки США вказується, що Америка повинна "культивувати опір" по всій Європі, підтримуючи політичні партії, які борються проти міграції та просувають націоналізм.

Підтримка партій в світі

Відео дня

Додається, що це, зокрема, стосується кількох правих популістських партій, таких як Reform U.K. у Великій Британії та Альтернатива для Німеччини, відома як AfD, яку німецькі спецслужби віднесли до екстремістської.

"У всьому, що ми робимо, ми ставимо Америку на перше місце", - процитовано слова Трампа в документі.

Видання зазначає, що президент США назвав звіт "дорожньою картою, що гарантує, що Америка залишиться найвеличнішою і найуспішнішою нацією в історії людства".

Критика Європи

У розділі під назвою "Просування європейської величі" вказується різка критика найближчих союзників Америки. Трамп попереджає, що Європа знаходиться на шляху до того, щоб стати "невпізнанною" через міграційну політику. На його думку, саме вона підриває національну ідентичність європейських країн.

Очільник Білого дому вважає, що політика США повинна полягати в тому, щоб допомогти Європі "виправити її нинішній курс" протягом наступних кількох десятиліть.

"Ми хочемо, щоб Європа залишилася європейською, відновила свою цивілізаційну впевненість у собі та відмовилася від невдалої політики надмірного регулювання", - йдеться в документі.

В публікації вказується, що Трамп не приховує своєї зневаги до політичного керівництва Європи та неодноразово тиснув на лідерів країн, щоб вони підкорилися його волі щодо фінансування НАТО, торгівлі та мит.

Видання зазначає, що в заяві президента США чітко видно думку, що зовнішня політика "Америка понад усе" стала закликом для інших націоналістичних політиків до реформування своїх політичних систем.

Додається, що вона перегукується з деякими формулюваннями "Теорії великої заміни" — націоналістичної конспірологічної теорії, яку підтримують деякі з найближчих помічників Трампа. Вона полягає в тому, що попереджає про навмисні спроби замінити білих людей небілими іммігрантами.

Примітно, що в документі Європейський Союз та інші "транснаціональні органи" звинувачують в підриві свободи та суверенітету, цензуруванні свободи слова та порушенні основних принципів демократії, щоб придушити політичну опозицію.

"Зростаючий вплив патріотичних європейських партій дійсно дає привід для великого оптимізму. Нашою метою має бути допомога Європі у виправленні її нинішнього курсу", - вказано в документі.

Реакція в Європі

Як зазначає видання, через кілька годин після оприлюднення цей документ викликав гостру реакцію в усій Європі.

Зокрема, міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефул відповів, що Німеччина "не вважає, що нам потрібно отримувати поради від будь-якої країни чи партії".

"Це прямий напад на Європейський Союз", - заявив депутат Європейського парламенту, який очолює делегацію з питань відносин з США Брандо Беніфей.

Він назвав документ "абсолютно неприйнятним", сповненим "екстремальних, шокуючих фраз", а також додав, що деякі з тверджень в звіті є прямим закликом до втручання у вибори.

Відносини США та ЄС

Раніше УНІАН повідомляв, що європейські дипломати розповіли Bloomberg, що США закликали деяких країн Євросоюзу заблокувати плани щодо використання заморожених російських активів для забезпечення репараційного кредиту для України. Джерела на умовах анонімності додали виданню, що американські чиновники намагалися переконати європейців, що ці кошти необхідні для забезпечення мирної угоди між Москвою і Києвом.

Також ми писали, що верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі генерал Алексус Грінкевич заявив, що скорочення кількості американських військ в Європі не створить додаткового навантаження на оборону континенту. Грінкевич додав, що впевнений в можливостях Європи та Канади. Він зазначив, що Альянс готовий до будь-яких криз і непередбачених обставин. Очікується, що США можуть переглянути свою військову стратегію та вирішити здійснити передислокацію американських військ з Європи в Індо-Тихоокеанський регіон.

Вас також можуть зацікавити новини: