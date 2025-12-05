За словами Найджела Фараджа, президент США робить усе можливе, щоб забезпечити справедливу мирну угоду для України, і його дратує підхід Володимира Путіна.

Дональд Трамп "розчарований" ірраціональним підходом російського диктатора Володимира Путіна до мирних переговорів, спрямованих на припинення війни в Україні. Як пише Politico, так вважає британський політик Найджел Фарадж, який наближений до президента США.

Фараж заявив, що Трамп робить усе можливе, щоб забезпечити справедливу угоду для України. Хоча й додав, що пропозиції щодо територіальних поступок та обмеження чисельності українських збройних сил є неприйнятними.

"Путін з кожним тижнем доводить, що він нераціональний, що він не хоче справедливого врегулювання, і, чесно кажучи, він неймовірно небезпечна людина", – сказав Фарадж журналістам.

Зокрема, Фарадж заявив, що Україні запропонували невигідну угоду. А пропозиції обмежити кількість збройних сил зазвичай застосовуються лише до країни, яка підписала "беззастережну капітуляцію". Він додав, що через корупційний скандал в енергетичній галузі України позиція президента України Володимира Зеленського "під сумнівом". Але, додав він, Україна не може "віддати територію, за яку віддано десятки тисяч життів захисників".

"Тож угода в її нинішньому вигляді не працює і не може залишатися чинною", - додав він.

Фарадж наголосив, що його коментар не є критикою зусиль Трампа щодо досягнення перемир'я. Президент США, на його думку, є "миротворцем", який робить усе можливе, щоб забезпечити справедливу угоду.

"Я надзвичайно захоплююся ним за це і знаю, наскільки він розчарований відсутністю раціональності у Путіна", – сказав Фарадж.

Автори додали, що оцінка Фараджа має підбадьорити Україну та її союзників. Адже пропозиції США викликали хвилювання, що Трамп може нав'язати Києву незбалансоване врегулювання, яке піде на користь Росії. А оскільки Фарадж вважає Трампа другом та регулярно контактує з ним, то його зауваження "мають вагу".

"Мирний план" Трампа - останні новини

Як писав УНІАН, 5 грудня президент США Дональд Трамп вчергове наголосив, що війну в Україні треба завершити. За його словами, триває пошук шляху для врегулювання.

За даними ЗМІ, європейські лідери закликали президента України Володимира Зеленського не погоджуватися на російські вимоги допоки США не нададуть гарантій безпеки. Водночас серед європейських союзників України міцнішає розуміння того, що Україні доведеться піти на територіальні поступки заради досягнення миру. Це, нібито, вважатимуть "меншим злом".

