Ця риторика, ймовірно, знайде глибокий відгук у більшості крайніх правих партій Європи, чиї передвиборчі програми насамперед засновані на критиці ЄС.

Президент США Дональд Трамп і його адміністрація звинувачують ЄС і міграцію в тому, що вони називають неминучим, повним культурним крахом у Європі. Про це пише Politico.

Важливо, що ця заява міститься в Стратегії національної безпеки США, де наголошується на наявності економічних проблем у Європі, але йдеться про те, що вони "затьмарюються реальною і більш суворою перспективою знищення цивілізації" протягом наступних 20 років.

"До більш масштабних проблем, що стоять перед Європою, відносяться дії Європейського союзу та інших транснаціональних організацій, що підривають політичну свободу і суверенітет, міграційна політика, яка перетворює континент і породжує розбрат, цензура свободи слова і придушення політичної опозиції, різке падіння народжуваності, а також втрата національної ідентичності та впевненості в собі", - йдеться в 33-сторінковому документі, опублікованому адміністрацією Трампа.

Відео дня

На думку видання, ця риторика, ймовірно, знайде глибокий відгук у більшості вкрай правих партій Європи, чиї передвиборчі програми насамперед ґрунтуються на критиці ЄС, вимогах обмежити міграцію з мусульманських і неєвропейських країн, а також на патріотичному прагненні повернути назад передбачуваний занепад своїх країн.

Нова стратегія безпеки демонструє чітку ідеологічну близькість між популістським рухом президента США Дональда Трампа MAGA і європейськими націоналістичними партіями.

Адміністрація США, яка розвиває дедалі тісніші зв'язки з крайніми правими партіями в таких країнах, як Німеччина та Іспанія, схоже, натякає, що може допомогти ідеологічно близьким європейським партіям. У стратегії йдеться:

"Америка закликає своїх політичних союзників у Європі сприяти цьому відродженню духу, і зростаючий вплив патріотичних європейських партій дійсно вселяє великий оптимізм".

Чим важливий документ

Зазначається, що цей документ являє собою рідкісне офіційне пояснення зовнішньополітичного світогляду Трампа його адміністрацією. Подібні стратегії, які президенти зазвичай публікують раз на термін, можуть допомогти визначити, як різні підрозділи уряду США розподіляють бюджети і встановлюють політичні пріоритети.

У вступній записці до стратегії Трамп назвав її "дорожньою картою, яка забезпечить Америці збереження статусу найбільшої та найуспішнішої країни в історії людства і оплоту свободи на землі".

Адміністрація Трампа визнає, що "Європа залишається стратегічно і культурно важливою для Сполучених Штатів", але її погляди на континент збігаються з попередніми негативними публічними заявами адміністрації.

Важливо, що документ також перегукується з расистською теорією змови про "велике заміщення", яка стверджує, що еліти замишляють послабити право голосу білих європейців, відкривши двері своїх країн для імміграції з африканського континенту, зокрема з мусульманських країн. У ньому йдеться:

"У довгостроковій перспективі більш ніж імовірно, що не пізніше ніж через кілька десятиліть деякі члени НАТО стануть більшістю неєвропейського населення".

Головний представник Європейської комісії Паула Піньо заявила журналістам, що знала про "публікацію цієї доповіді", але не мала "часу вивчити її", додавши, що виконавчий комітет ЄС "обов'язково" оголосить свою позицію в належний час.

Війна в Україні згадується як короткий відступ від обговорення "цивілізаційного знищення" Європи. США підкреслюють, що припинення війни Кремля відповідає інтересам Америки, зокрема для відновлення "стратегічної стабільності" з Росією.

Важливо, що адміністрація США стверджує, що "нестабільні уряди меншин" у Європі мають "нереалістичні очікування від війни", натякаючи при цьому на те, що вони перешкоджають мирному процесу.

На противагу політиці відкритих дверей НАТО для країн-кандидатів, адміністрація США також хоче зробити пріоритетом "припинення сприйняття і недопущення реальності НАТО як альянсу, що постійно розширюється".

Попередження лідерів ЄС про США

Президент Франції Еммануель Макрон побоюється, що Сполучені Штати можуть зрадити Україну під час мирних переговорів із РФ. Зокрема в питанні українських територій, окупованих Росією. Також США можуть не надати ясності щодо післявоєнних гарантій безпеки України.

За даними видання Spiegel, очевидно, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та Макрон мають глибоку недовіру до США, коли справа стосується мирних переговорів з Україною та Росією.

Вас також можуть зацікавити новини: