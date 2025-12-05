Людина, яка ще у вересні керувала розвідкою MI6, не вірить у близьку мирну угоду.

Російський диктатор Володимир Путін не планує підписувати мир з Україною, доки не перетворить її на другу Білорусь. Питання територій Кремль насправді не дуже цікавлять. Про це в інтерв'ю Bloomberg розповів колишній директор Британської секретної розвідувальної служби MI6 Річард Мур.

Відео дня

"У Великій Британії ми маємо дуже чіткі погляди на ведення цієї війни та на те, як підтримувати українців. Наша відповідальність полягає в тому, щоб донести точно те, про що говорить розвідка. Вона говорить нам, наприклад, що Путін не має жодного наміру укладати угоду, що для нього це питання не лише території, це про домінування і перетворення України на щось, що виглядає досить подібним до її сусіда — Білорусі", - сказав він.

На думку Мура, єдиний спосіб домогтися миру в Україні - це чинити більший тиск на Росію, аби змусити Путіна домовлятися про мир. Разом з тим колишній розвідник переконаний, що український президент Володимир Зеленський навпаки вже зараз готовий укласти угоду.

"Він — що вражає — у прагненні миру готовий де-факто віддати до 20% своєї країни", - сказав Мур, вочевидь, маючи на увазі вже окуповані території, які якраз і становлять приблизно 20% території України.

На думку колишнього керівника MI6, Захід має профінансувати виробництво зброї в Україні, оскільки Україна має незадіяні промислові потужності, але їй бракує фінансування, щоб їх завантажити.

"І є можливість чинити значно більший тиск на Путіна всередині країни. Я не вдаю, що це дасть негайні результати. Ми повинні бути терплячими. Ми повинні бути готовими вистояти. Я говорив про визначальну важливість цього для західного альянсу — про те, що ми не повинні програти це змагання волі", - сказав Мур.

Війна в Україні: стратегічні перспективи

Як писав УНІАН, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю Sky News заявив, що стратегія ЗСУ полягає у стримуванні та виснаженні противника, недопущенні його просування, утриманні територій і завданні ударів у ближній тил та вглиб РФ для підриву її оборонного й промислового потенціалу. При цьому, за його словами, українські сили мають ресурси для продовження воєнних операцій.

Днями колишній головком ЗСУ Валерій Залужний написав статтю, в якій заявив, що найімовірнішим завершенням російсько-української війни стане її багаторічне замороження, яке обидві сторони використають для підготовки до нового етапу протистояння. На його думку, мир стане можливим лише за збігу військових, економічних і політичних передумов, але запропоновані Україні варіанти угод щоразу стають менш вигідними.

Вас також можуть зацікавити новини: