Тепер збиття одного дрона буде коштувати приблизно стільки ж, скілько коштує сам "Шахед".

Українські винищувачі F-16 отримали можливість збивати російські дрони типу "Шахед" за допомогою найдешевших доступних для цього ракет. Про це пише військово-аналітичний портал Defense Express.

Аналітики звернули увагу на публікацію дрібного телеграм-каналу Avia OFN, який опублікував фото українських винищувачів із підвісними блоками LAU-131 для ракет Hydra-70 із комплектом APWKS II.

Зазначимо, що LAU-131 — це пусковий блок (ракетний контейнер) для некерованих авіаційних ракет калібру 70 мм. Він кріпиться на літак або гелікоптер і містить 7 труб, у кожній з яких розміщується одна ракета сімейства Hydra-70. Тобто LAU-131 — це саме "коробка/тубус" для запуску ракет, а не сама ракета. Своєю чергою Hydra-70 — це некерована авіаційна ракета калібру 70 мм, яка масово використовується у США та країнах НАТО. Однак у використанні із комплектом APKWS II ракета стає керованою.

Відео дня

"Це дуже гарні новини, бо до Повітряних сил ЗСУ нарешті дістався один з кращих методів протидії БПЛА, що ідеально підходить під фразеологізм "дешево і сердито". Це дозволить менше витрачати [ракет] AIM-9 та AIM-120, чия ціна вимірюється у мільйонах доларів", – пише Defense Express.

За словами аналітиків, на опублікованих фото український F-16 несе до 28 ракет Hydra, що здатні ефективно збивати ворожі дрони. При цьому вартість однієї такої ракети за останніми відомими даними складає лише близько 30 тисяч доларів.

Експерти зазначають, що комплекти APKWS II для збиття безпілотників американці адаптували для своїх винищувачів F-15E, і досі вважалося, що для F-16 такої адаптації немає.

"Одначе схоже хтось з країн-партнерів таки вирішив передати контейнер AN/AAQ-33. Серед європейських операторів це Нідерланди, Бельгія, Норвегія, Велика Британія та Польща", – пише Defense Express.

Війна в Україні: озброєння

Як писав УНІАН, стало відомо, що за підсумками поточного року чеська компанія CSG спільно з українськими партнерами має досягнути показаника у 150 тис. артилерійських боєприпасів, вироблених в Україні. З них близько 100 тис. снарядів – головного артилерійського калібру 155 мм.

Також ми розповідали, що в Україні створили сіткомет AirNet з вбудованим радаром для перехоплення ворожих дронів. Система вішається на дрон-мисливець і автоматично виявляє цілі, визначає їхні тривимірні координати та запускає сітку на відстань 5–10 м, блокуючи рух ворожого безпілотника. Спійманий БПЛА можна транспортувати на базу.

Вас також можуть зацікавити новини: