Хоча публічні позиції України і Росії виглядають несумісними, США, як і раніше, вірять у можливість компромісу навіть щодо найскладнішого питання - територіального. Про це пише видання Axios з посиланням на джерело.

Очікується, що переговори між українською та американською стороною продовжаться в суботу.

"Хоча публічні позиції України і Росії здаються непримиренними, офіційні особи США, як і раніше, вважають, що компроміс можна досягти навіть у найделікатнішому територіальному питанні", - ідеться в статті.

Українську делегацію в Маямі очолюють головний парламентер і радник із національної безпеки Рустем Умеров і начальник Генштабу ЗС України генерал Андрій Гнатов.

За словами джерела, знайомого із ситуацією, Стів Віткофф і Джаред Кушнер детально поінформували українську сторону про зустріч із Путіним і про нові ідеї, які допоможуть зблизити сторони.

Офіційний представник США повідомив, що переговори пройшли "позитивно" і триватимуть до кінця тижня.

Переговори між США та Україною

Переговори в Маямі відбулися після п'ятигодинної зустрічі радників Трампа Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера з президентом Росії Путіним у вівторок.

Президент Трамп назвав переговори в Москві "дуже хорошими" і підкреслив, що його посланці повернулися з враженням, що Путін нібито готовий укласти угоду.

