Обидва укази про зміни у складі РНБО і Ставки набувають чинності сьогодні.

Президент України Володимир Зеленський вивів Андрія Єрмака, колишнього керівника Офісу президента, зі складу Ради національної безпеки і оборони України та складу Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це йдеться в указах глави держави №№901-902/2025 від 5 грудня.

"Відповідно до частини четвертої статті 107 Конституції України постановляю: на часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 19 липня 2025 року № 501/2025 "Про склад Ради національної безпеки і оборони України" (із наступними змінами) вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України А.Єрмака", - сказано там.

Також оприлюднено другий указ: "Відповідно до статті 8 Закону України "Про оборону України", на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України постановляю: на часткову зміну статті 2 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 72/2022 "Про утворення Ставки Верховного Головнокомандувача" (із наступними змінами) вивести зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача А.Єрмака".

Звільнення Єрмака

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада Єрмак написав заяву про відставку.

Своєю чергою, він заявив що не ображений на президента України за звільнення. За словами Єрмака, Зеленський був його другом до цієї роботи і залишиться ним надалі.

Рішення щодо призначення нового керівника ОП слід очікувати найближчим часом.

