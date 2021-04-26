Враховуючи складність робіт і специфічні вимоги до матеріалів, з низки міжнародних металургійних компаній вибір впав на гірничо-металургійну групу «Метінвест».

Один з найбільших у світі виробників сталевих конструкцій - італійська компанія Cimolai, яка виступила субпідрядником будівництва стометрової арки безпеки над 4-м енергоблоком Чорнобильської АЕС, обрала для роботи метал української гірничо-металургійної групи "Метінвест" через гарантії необхідної якості та здатність поставити продукцію у стислі терміни.

Про це йдеться в матеріалі УНІАН з посиланням на слова менеджера проекту компанії Cimolai Федеріко Тосі.

"Ми обрали "Метінвест", тому що компанія змогла дотриматись всіх особливих вимог, специфікації та гарантувати своєчасні поставки матеріалу", - сказав Тосі.

Він зазначив, що створення конструкцій для цього об'єкта стало для компанії унікальним проектом через безліч обмежень.

«Ми були зобов'язані дотриматись українських та європейських стандартів. Додатково були висунуті особливі вимоги до сталі: обмеження за хімічним складом, зокрема, за вмістом фосфору й сірки», - зазначив Тосі.

Читайте такожЯк українська сталь приборкала атомВін повідомив, що в проекті використано понад 30 тисяч тонн металоконструкцій, а габарити самої конструкції – 257 метрів завширшки (понад два футбольні поля), 162 метри в довжину і 110 метрів у висоту. Споруда захищена оболонкою з нержавіючої сталі. Саму конструкцію тримають два мостові крани, кожен з яких розміром з великий пасажирський літак.

Тосі повідомив, що Cimolai виготовила основні та тимчасові металоконструкції, які доставили в Одесу морем на 18 суднах, а потім з порту перевезли на майданчик станції в Чорнобилі. Враховуючи радіацію, всі металоконструкції збиралися на землі – за 300 метрів від пошкодженого реактора.

Після попереднього складання арки підняли на десять тимчасових веж. Потім конструкція була насунута на пошкоджений реактор. Вона стала найбільшим у світі рухомим наземним спорудженням.

Тому, як зазначив Тосі, враховуючи складність робіт і специфічні вимоги до матеріалів, з низки міжнародних металургійних компаній, які були здатні забезпечити Сimolai металом для створення подібних конструкцій, вибір припав на гірничо-металургійну групу «Метінвест», яка гарантувала необхідну якість і терміни поставок.

Довідка УНІАН. 26 квітня 1986 року о 01:24 сталася аварія на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС. Ця техногенна катастрофа - найбільша за всю історію світової ядерної енергетики за кількістю загиблих і постраждалих, за викидом радіоактивних речовин та економічними збитками.

Для ізоляції зруйнованого енергоблоку в листопаді 1986 року був побудований об'єкт «укриття» (більш відомий як саркофаг).

Після цього ЧАЕС продовжувала свою експлуатацію до грудня 2000 року, коли був зупинений останній працюючий енергоблок №3.

Всього за весь час своєї роботи ЧАЕС згенерувала 308,8 млрд кВт-год електроенергії.

Для подальшого запобігання викиду РАВ в атмосферу було прийнято рішення про будівництво нового безпечного конфайнменту (НБК).

29 листопада 2016 року компанія Novarka завершила процес насування НБК та його монтажу над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС.

Вартість будівництва арки склала понад 1,5 млрд євро, а термін експлуатації - 100 років.

За даними Держагентства з управління Зоною відчуження, арка знизила рівень гамма-випромінювання навколо станції в порівнянні з періодом до її встановлення в проектне положення в 10 разів.

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Автор: Іван Бойко