За словами дослідників, втрата коралів може загрожувати туризму та рибальству у Таїланді.

Морські біологи з Таїланду вирощують коралові рифи в лабораторних умовах, аби відновити ділянки, які були знебарвлені через збільшення температури води в океані та людську діяльність. Через це дослідники пірнули з аквалангом, щоб зібрати якнайбільше статевих клітин коралів. Про це повідомляє Reuters.

Вчені стверджують, що такі дослідження є складною задачею, оскільки корали розмножуються тільки один раз на рік. Крім того, вирощування молодих коралів в лабораторії займає багато часу, а саме до 5 років, перш ніж вони будуть готові до перенесення у своє природне середовище.

"У нас є надія, що деградовані коралові рифи зможуть відновитися і повернути свою колишню красу", - зауважила одна з учених Нантіка Кітсом.

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За її словами, втрата коралів є загрозою не лише для океану, а й для економіки країни, адже це негативно впливає на туризм і рибальство, що залежить від стану коралових рифів.

Відомо, що 90% коралових рифів Таїланду постраждали від масового знебарвлення, що розпочалося у 2010 році, ймовірно, через те, що підвищилась температура води. Тому у 2016 році було засновано проект з відновлення та розведення коралів. Протягом цього часу вдалося відновити понад чотири тисячі коралових колоній навколо острова Мун Най.

Коралові рифи: останні новини

Як писав УНІАН, раніше дослідники виявили найдовший у світі кораловий риф. За їхніми словами, він знаходиться дуже глибоко - від 500 до 1000 м в 160 км від берегової лінії США, між штатами Північна Кароліна і Флорида.

Також влітку минулого року Коралові рифи Флориди зіткнулися з безпрецедентною загрозою внаслідок неочікуваної морської спеки, під час якої температура води піднялася до 32,2 градусів за Цельсієм.

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