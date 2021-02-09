Російські окупанти готуються скорочувати час подачі води.

Так звана «глава адміністрації» Алушти Галина Огнєва попередила про почергову подачу води в місті на тлі засухи в окупованому Росією Криму.

Про це вона повідомила у Facebook.

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За її словами, найбільше водосховище півострова на сьогодні вміщує 2 мільйони 800 тисяч кубометрів води у порівнянні з минулими показниками у 12 мільйонів 690 кубометрів. Запас води не зростає, а добовий притік повністю споживають.

Подачу води за графіком мешканцям окупованої Алушти введуть вже з 17 лютого: з 5:00 до 10:00 і з 17:00 до 22:00.

З 25 лютого переходять на затверджений графік подачі води.

Росіяни просять містян заощаджувати воду. Огнєва уточнила, що «набирати місткості, а потім їх зливати – це не економія». Проте окупанти готуються скорочувати час подачі води.

Засуха в Криму: що відомо

З 24 серпня в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів через посуху й обміління водосховищ почали вводити обмеження подачу води. Питну воду жителям подають строго по годинах - вранці та ввечері. З 23 вересня обмежувальні заходи подачі води ввели в Алушті, Партеніті та Малому Маяку. Також через пересохлі свердловини воду у 29 сіл північного Криму доставляють цистернами.

Окупаційна влада Криму повідомила, що готується до «гіршого сценарію» з водозабезпеченням півострова.

Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне річище Дніпра з півостровом.

Після окупації Криму Росією у 2014 році постачання води на півострів припинили.

Влада України заявляє, що відновлення подачі води через Північно-Кримський канал до Криму можливо тільки після деокупації півострова.

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Автор: УНІАН