Росія повідомила про 'мегаугоди' на постачання Індії понад 100 нових літаків, але є нюанс

Постачання Іл-114-300 потенційно може принести Кремлю мільярди доларів.

Російська "Об'єднана авіабудівна корпорація" (ОАК) поставить індійським авіакомпаніям 85 регіональних пасажирських літаків Іл-114-300, а згодом їхня кількість може перевищити 100 одиниць. Про це повідомляє пресслужба Мінпромторгу Росії.

"Об'єднана авіабудівна корпорація в межах міжнародної промислової виставки "Іннопром. Індія" підписала з місцевими авіакомпаніями угоди про постачання регіональних турбогвинтових літаків Іл-114-300", – ідеться в заяві.

Водночас, судячи із повідомлення "Ростеху", мова не про тверді контракти, а лише про угоди про наміри та меморандум. Іншими словами, юридично зобов'язувальних контрактів на літаки наразі немає.

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Зазначається, що ОАК уклала угоди про наміри щодо постачання 50 літаків для авіакомпанії Pinnacle Air. Планується також укладання угоди про наміри на постачання до 20 літаків авіакомпанії Air Kerala. З компанією Sleek Aviation росіяни підписали меморандум про взаєморозуміння, який передбачає постачання 35 літаків, а також відкриття навчального центру.

Перші тверді контракти планують укласти до кінця 2026 року. У перспективі сторони хочуть перейти до промислового партнерства, зокрема локалізувати виробництво та технічне обслуговування літаків в Індії.

Самі росіяни не називають сум можливилх угод, однак з огляду на те, що вартість перших Іл-114-300 оцінюється приблизно у 30 млн доларів за літак, потенційна вартість контракту на 100 машин може становити близько 3 млрд дол.

Довідка УНІАН. Росія позиціонує Іл-114-300 як "найсучасніший" пасажирський літак, однак таке визначення значною мірою має пропагандистський характер. Насправді це глибоко модернізована версія радянського турбогвинтового Іл-114, прототип якого вперше здійснив політ ще 29 березня 1990 року.

Оригінальний Іл-114 не став успішним комерційним проєктом і не отримав широкого поширення. За даними з відкритих джерел, за весь період серійного виробництва було виготовлено лише близько 20 літаків цього типу.

У модернізованій версії Іл-114-300 для уніфікації з проблемним військово-транспортним літаком Іл-112В встановили два турбогвинтові двигуни ТВ7-117СТ-01. Також літак отримав нові шестилопатеві повітряні гвинти, які російська сторона позиціонує як малошумні.

Російське авіабудування – останні новини

Сьогодні усі критично важливі проєкти російського цивільного авіабудування стикаються з численними труднощами. Йдеться зокрема про флагманський МС-21, серійне виробництво якого знову перенесли. Станом на сьогодні постачання першої партії літаків МС-21 заплановано на четвертий квартал 2027 року.

Повідомлялося також, що Росія суттєво скоротила плани з виробництва Ту-214. Як і МС-21, цей літак має стати заміною для лайнерів Boeing та Airbus, доступ до яких для російських авіакомпаній обмежений через санкції.

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