Підводні човни РФ намагались випробувати секретну зброю біля берегів Норвегії, - Reuters

Союзники НАТО стежили за операцією та змусили російські судна залишити район.

Поблизу архіпелагу Шпіцберген у Північному Льодовитому океані союзники НАТО виявили російські підводні човни, екіпажі яких відпрацьовували застосування секретної технології для виведення з ладу підводних кабелів. Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох західних посадовців.

За даними співрозмовників агентства, операцію проводило Головне управління глибоководних досліджень Міноборони Росії. Російські військові використовували глибоководні апарати, щоб імітувати застосування технології, здатної пошкоджувати критично важливу підводну інфраструктуру.

Водночас самі кабелі під час навчань пошкоджені не були. За словами західних посадовців, російська сторона саме відпрацьовувала можливість застосування цієї технології у разі конфлікту з НАТО. Деталі її роботи не розголошуються.

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За операцією стежили Велика Британія, Норвегія та США. Їхні сили виявили російські судна й підводні апарати та не дали їм завершити навчання. Зрештою російські кораблі залишили район.

Британські та норвезькі представники також передали Москві інформацію про те, що їм відомо про нову технологію. За словами джерел Reuters, таким чином союзники хотіли продемонструвати Росії, що приховані операції в регіоні не залишаються непоміченими.

Міністр оборони Норвегії Туре Сандвік заявив, що спільна операція мала чітко показати Росії: приховано діяти в цьому районі не вдасться.

"Ми однозначно дали зрозуміти російській владі, що будь-яка спроба атакувати нашу критично важливу інфраструктуру буде виявлена і матиме наслідки", – сказав він.

Чому підводні кабелі такі важливі

На морському дні проходять тисячі кілометрів телекомунікаційних та енергетичних кабелів. Вони забезпечують значну частину світового інтернет-трафіку, передачу даних і фінансові операції.

Особливе значення має інфраструктура поблизу Шпіцбергена. Два оптоволоконні кабелі довжиною близько 1400 км з'єднують архіпелаг із материковою Норвегією.

Західні спецслужби останніми роками дедалі більше побоюються російських операцій проти підводної інфраструктури. Після 2023 року в Північному та Балтійському морях почастішали випадки, коли судна повільно проходили над або поблизу важливих трубопроводів, силових і телекомунікаційних кабелів, що може свідчити про спроби картографування їхнього розташування.

У квітні Велика Британія та Норвегія вже повідомляли про викриття таємної російської операції в арктичних водах. Однак тоді не розкривали інформацію про нову зброю, конкретне місце проведення навчань і участь США.

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