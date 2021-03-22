Звалище зі львівським сміттям на Житомирщині / фото t.me/operativeukr
У селі Будичани Житомирської області знайшли звалище зі львівським сміттям.
Читайте такожСадовий розповів, коли завершитися будівництво сміттєпереробного заводу у ЛьвовіПро це повідомляє Telegram-канал «Оперативний УКР».
«Львів знову розкидає свої відходи. Цього разу активісти знайшли величезне звалище «ковідних» відходів у селі Будичани. Ця територія належить старому цегельному заводу, але, як бачите, використовують її зовсім не за призначенням», – йдеться в повідомленні.
На фото видно, що серед іншого сміття знайшли львівські квитанції.
Львівське сміття / фото t.me/operativeukr
Сміття зі Львова / фото t.me/operativeukr
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