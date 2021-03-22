У селі Будичани Житомирської області знайшли звалище зі львівським сміттям.

Читайте такожСадовий розповів, коли завершитися будівництво сміттєпереробного заводу у ЛьвовіПро це повідомляє Telegram-канал «Оперативний УКР».

«Львів знову розкидає свої відходи. Цього разу активісти знайшли величезне звалище «ковідних» відходів у селі Будичани. Ця територія належить старому цегельному заводу, але, як бачите, використовують її зовсім не за призначенням», – йдеться в повідомленні.