Дефіцит води в анексованому Криму поступово розширює географію.

Журналісти підрахували, що майже за рік в окупованому Криму зникли як мінімум близько десятка річок. Багато інших водойм теж виснажені.

Стрімко висихають джерела води в центрі та на південно-західному узбережжі півострова. Про це йдеться в матеріалі "Крим.Реалії".

Результатом посушливого літа 2020 року стало зникнення близько десятка водойм з прісною водою. Серед втрачених - дві гірські річки: Альма, що живила Партизанське водосховище в Сімферопольському районі, і Чорна, що наповнювала водою Чорноріченське водосховище під Севастополем.

Також минулорічна Кримська спека повністю осушила річку Боса під Севастополем.

Висохла і річка Бага під Севастополем.

Так у Криму зникла Річка Лименка у Великій Ялті. У Білогірському районі всього за два місяці пересохла Річка Танасу.

Припинила своє існування й річка Сарису, що протікала через місто Білогірськ.

На межі пересихання опинилася ще низка кримських водойм. Так, Річка Суук-Су настільки обміліла, що перестала впадати в море.

На межі висихання опинилася друга за повноводністю в Байдарській долині річка Узунджа - права притока річки Чорної.

Невеликий стік після опадів з'явився і в місцевій річці Арманка, яка теж майже висохла минулої осені.

Зимові дощі й снігопади також "оживили" водоспад Су-Учхан в Сімферопольському районі.

Вода в Крим: що відомо

Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після окупації Криму Росією у 2014 році поставку води на півострів припинили.

Росія окупувала український Крим, ввівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум щодо його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

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Автор: УНІАН