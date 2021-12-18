Хімікати знаходяться біля селища Алтестове. Вони зберігаються в неналежних умовах і загрожують екологічній безпеці.

У Одеській області потрібно терміново утилізувати майже 150 тонн отрутохімікатів, які були на судні, яке затонуло у 1972 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні Одеської обласної ради до Кабінету міністрів і Міністерства інфраструктури України.

Зокрема, регіон потребує сприяння у заходах зі знешкодження небезпечних хімічних речовин з могильника отрутохімікатів на території Дачненської територіальної громади Одеського району у сел Алтестове та проведення реабілітації території.

Відзначається, що в цілому, зараз кількість непридатних або заборонених до використання хімікатів в області становить 488,332 тонни, з них найбільша кількість знаходиться в Подільському (175,545 тонни) і Одеському (224,417 тонни) районах.

Читайте такожУ карпатських лісах помітили рідкісного та загадкового звіра (фото)Найбільш загрозливим є могильник отрутохімікатів на території Дачненської громади, який побудований в 1978 році Одеським морським портом для розміщення отрутохімікатів із затонулого в 1972 році теплохода "Моздок". Судно належало Чорноморському морському пароплавству, а могильник, в якому зберігаються отрути, на балансі Одеського порту.

За даними депутатів, у 2012 році з отрутомогильника було вивезено на знешкодження понад 1 тис. тонн хімікатів, але ще 147 тонн залишилися в одній із секцій площею близько 100 кв. м. Ці пестициди були перезатарені в біг-беги, так як металеві контейнери виявилися непридатними. Однак могильник втратив герметичність і став об'єктом постійної екологічної небезпеки. Відтоді, попри численні запити екологів, кошти на утилізацію з держбюджету не виділяються.

Всього на виконання природоохоронного заходу необхідне фінансування в сумі 37,5 млн грн, у тому числі з обласного бюджету – 3,8 млн грн, з державного – 33,7 млн грн.

У поточному році з обласного бюджету було виділено 3,8 млн грн на вивезення близько 50 тонн небезпечних непридатних пестицидів, але для ліквідації отрутомогильника біля Алтестове цього вкрай недостатньо. Тому облрада просить сприяння уряду.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області через отруєння загинув лелека Робінзон, врятований у 2020 році після сильного граду.

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Автор: Лариса Козова