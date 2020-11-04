Міністерство захисту довкілля виступає категорично проти відстрочення виконання плану.

В уряді «йдуть розмови» про подовження строків виконання Національного плану зі скорочення викидів від великих спалювальних установок замість реалізації зазначених норм у строки.

Про це заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський в інтерв'ю УНІАН.

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За його словами, в країні діє Національний план скорочення викидів від великих спалювальних установок, який «просто потрібно виконати». В ньому є питання закриття ТЕЦ, зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферу.

«Зараз йдуть розмови про те, щоб подовжити строки виконання плану щодо природоохоронних заходів стосовно великих спалювальних установок. Ми зі свого боку, як екологи, не підтримуємо жодного подовження. Моє бачення - план треба виконувати вчасно, а не відкладати. Інакше ми його ніколи не виконаємо», - підкреслив він.

Абрамовський пояснив, що причиною можливого відстрочення виконання плану є нібито брак коштів на модернізацію у підприємств-забруднювачів.

«За версією забруднювачів, на це не вистачає коштів. Так, можливо, сьогодні не найкращий ринок для генерації електроенергії. Але були й хороші часи. Треба робити кроки. Зараз необхідно залучати інвестиції та переглядати плани з розвитку бізнесу. Можливо, й шляхом закриття», - додав він.

За інформацією міністра, щорічно близько 60 тисяч українців помирають передчасно від того, що атмосферне повітря забруднене наднормативно.

Зменшення забруднення повітря в Україні

Раніше Україна в рамках договору про заснування Енергетичного співтовариства зобов'язалася проводити заходи для зменшення забруднень атмосферного повітря, які, зокрема, передбачали модернізацію великих установок спалювання. Скорочення цих викидів також передбачено відповідними діючими дозволами на викиди великих спалюючих установок.

В основному мова йде про найбільші забруднювачі атмосферного повітря в Україні - теплоелектростанції (ТЕС) і теплоелектроцентралі (ТЕЦ).

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Автор: Бредіхіна Ганна