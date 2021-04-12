У Вінницькому зоопарку протягом кількох днів народилися аж четверо муфлоненят.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
Зараз малюки вже почуваються добре: твердо стоять на ногах і разом з батьками сміливо гуляють вольєром. Харчуються маленькі муфлоненята поки маминим молоком.
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